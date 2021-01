Logros de la Revolución Ciudadana: Política Económica y Desarrollo Social

Otro de los logros de la Revolución Ciudadana fue la política económica basada en políticas de demanda y oferta agregada que generaron desarrollo social en el Ecuador. Se pasó de un estado burgués que existía en 2006 a un estado social hasta 2017, año en el cual nos volvieron a un estado burgués, donde las decisiones las toman las oligarquías económicas y financieras de este país, para su beneficio de clase, en desmedro de la mayoría de ecuatorianos.

La política económica de la Revolución ciudadana se fundamentó en una política fiscal progresiva, para ello se transformó a la administración tributaria y se llevó a cabo una reforma tributaria integral, la misma que cambio la estructura tributaria, para que sean los impuestos directos los que predominen por sobre los impuestos indirectos tal como el Art 300 de la constitución así lo determina “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables”. El incremento en las recaudaciones pasó de 4.145 millones de dólares en el año 2006 a 13.8889 millones de dólares en el año 2016, tal como muestra la gráfica 1. Esta mayor recaudación se direccionó a cubrir las necesidades del país, y cumplir con el mandato constitucional de garantizar los derechos de la población, como más adelante se muestra. Sin embargo, se debe recalcar que, en promedio anual, la recaudación de impuestos fue mayor entre 2007-2016 respecto al período 2001-2006, y menor al período 2017-2020 (nov), a pesar de tener en promedio anual menores recaudaciones que el gobierno de Moreno, la Revolución Ciudadana realizó miles de obras públicas en todas las regiones del país, así como direccionó mayor presupuesto a salud, educación, mayor gasto social (ver tablas 1 y 3, gráficas 5 y 6) que repercutieron en menores índices de pobreza, desigualdad (ver tabla 2).

También, la política económica de la Revolución ciudadana se fundamentó en una política de comercio exterior, para precautelar la producción nacional (ver tabla 1, gráfica 3) y el empleo (ver tabla 2), para ello se puso salvaguardias y aranceles a los productos que producimos, considerando que los países vecinos se beneficiaban del sector externo cuando el dólar se apreciaba. Esta política generó mejores condiciones en balanza de pagos, como se muestra en la gráfica 2.

Gráfica 2: Componentes de balanza de pagos, cuenta corriente y de capital, millones de dólares.







Estos logros de la revolución Ciudadan se lograron no sólo por aplicar un modelo económico diferente, sino por el cumplimiento de la normativa superior, tal como la Constitución Política del Ecuador del año 2008, así lo determina en el “Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional. 3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas. 5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural. 6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales. 7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo. 8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes. 9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable”. La aplicación de la normativa no sólo generó mejores resultados económicos, tasas de crecimiento promedio superior a la de media de América Latina, sino tasas superiores en promedio respecto a otros períodos de gobierno (ver gráfica 3). Asimismo, esta nueva política económica aplicada, determinó además de mejores resultados económicos, mejores resultados sociales (ver tabla 1).

Tabla 1: Indicadores de Política Económica.

Importante señalar, que este cambio en la política económica partió del cambio en las finanzas públicas, con la determinación de la cuenta única del tesoro, las reformas tributarias, y todo el aplicativo en finanzas públicas basado en propuestas de políticas económicas contracíclicas, con un rol del estado como determinante del multiplicador de la inversión privada a través de una mayor inversión pública, porque cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana construía obras en todas las regiones del país, esas obras eran llevadas a cabo por el sector privado, generando la inversión pública un efecto multiplicador en la inversión privada, y con ello mayor empleo y mejoras salariales. Pero ese cambio en las finanzas públicas tenía un objetivo, obtener más ingresos para poder invertir más con índices superiores a la media de América Latina. Para ello, había que reformar el estado, fortalecer la institucionalidad, y agrandar el aparato estatal en sectores, de energía, salud, educación, obra pública, privilegiando la inversión pública y social por encima del pago de intereses de deuda, tal como la gráfica 4, así lo demuestra.

Gráfica 4: Operaciones del Presupuesto General del Estado, como porcentaje del PIB, Ecuador y América Latina.

Este cambio en la política económica no sólo que generó mejoras en las condiciones económicas, sino también en las condiciones sociales, con menor pobreza, desigualdad, desempleo y con mayor empleo adecuado, tal como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2: Indicadores de Desarrollo Social

Toda la política económica de mayor inversión pública, de protección a la producción nacional y el empleo, fue acompañada de un mayor gasto en el sector social, que se duplica entre el año 2006 a 2016, teniendo uno de los mayores logros en el sector social en toda América Latina, tal como la CEPAL lo afirmó en varios de los balances sociales de América Latina (2012, 2014, 2016).

Definitivamente, la mejora en el sector social se fundamentó en cumplimiento de las disposiciones transitorias de la Constitución Política del Ecuador 2008 que indica en la “VIGESIMO SEGUNDA.- El Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento del sistema nacional de salud, se incrementará cada año en un porcentaje no inferior al cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto, hasta alcanzar al menos el cuatro por ciento”. Tal es así que los recursos destinados a salud superan a partir del año 2010 al gasto medio en salud de América Latina, con la incorporación de médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, obstetrices, odontólogos, psicólogos, que entre 2006 a 2016 se duplican, similar situación sucede con las instituciones de salud, camas, atenciones médicas, que se amplían durante el gobierno de la Revolución Ciudadana (ver tabla 2).

Y el gasto en educación también se incrementa, superando a partir del año 2009, la media de gasto en educación en América Latina (ver gráfica 6). Este incremento en la educación se dió en cumplimiento de lo que la Constitución Políica del Ecuador del año 2008 lo señala: “Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”.

Gráfica 6: Gasto en educación, porcentaje del PIB, Ecuador y América Latina.

Un mayor incremento en el gasto en educación se dio para dar oportunidades a los más pobres, para que accedan a la educación, tal como lo señala el “Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”. “Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive”. “Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación”.

Todo este cambio en la asignación de recursos a la educación se vio reflejada en mayores índices de matrícula, asistencia, acompañado de programas de alimentación escolar, libros y uniformes gratis, tal como se indica en las disposiciones transitorias “DECIMOCTAVA.- El Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del Producto Interno Bruto”.

Tabla 3: Indicadores de educación.

El resultado de una política económica diferente resultó en estabilidad económica con mejoras sociales, basado en procesos distributivos, que dieron bienestar a la población ecuatoriana durante la década ganada.

“La desigualdad es la causa y la consecuencia del fracaso del sistema político, y contribuye a la inestabilidad de nuestro sistema económico, lo que a su vez contribuye a aumentar la desigualdad.” (Joseph Stiglitz).

Artículo firmado por Marcelo Varela