Más de 73.000 personas han recibido la vacuna COVID-19 desde que Beijing comenzó la inoculación.

Un total de 73.537 personas en Beijing han recibido la primera dosis de la vacuna COVID-19 en 220 lugares de inoculación en dos días desde que la ciudad comenzó a administrar la vacuna entre grupos específicos de personas con mayor riesgo de infección el viernes.

No se han observado efectos secundarios graves entre los receptores de la vacuna, dijo Gao Xiaojun, un portavoz de la comisión municipal de salud en una rueda de prensa el domingo.

La inoculación actualmente cubre principalmente nueve grupos de personas de 18 a 59 años en Beijing. Entre ellos se encuentran los inspectores de aduanas de primera línea de los bienes importados de la cadena de frío y el personal que trabaja en el sector del transporte nacional e internacional.

Una empleada en un punto de vacunación en el distrito Xicheng de Beijing fue encontrada esperando a los receptores a las 7 a.m. del domingo.

“Soy responsable de la verificación de la identificación y el registro antes de que reciban la vacuna”, dijo la mujer con la cara y las manos enrojecidas por el frío. “Aquí servimos principalmente a los profesionales de la cadena de frío y de la restauración. Todos hicieron cola de forma ordenada y entendieron y apoyaron nuestro trabajo.”

“Nuestra empresa nos informó de nueve posibles contraindicaciones para recibir la vacuna. Como no tengo ninguna, vine sin dudarlo”, dijo Xie Fei, que trabaja en una tienda de Walmart en el distrito.

“La inyección se administró en minutos y he sido observado durante media hora. Actualmente no tengo ninguna molestia”, dijo Xie, que vino con unos 30 colegas. “Estoy expuesto con frecuencia a la cadena de frío importada en el trabajo, y la vacuna COVID-19 no sólo me protege a mí, sino también a los clientes”.

Zheng Ying, jefe de un centro de servicios de salud en la comunidad de Guangwai, en el distrito de Xicheng, le dijo a Xinhua que el centro puede recibir 1.200 receptores al día.

“Todos los lugares de vacunación se han establecido en fábricas ociosas, gimnasios y otros lugares similares para ayudar a prevenir y controlar la propagación del virus”, dijo Niu Xiangjun, subdirector de la comisión de salud en el distrito de Daxing de Beijing.

Según Niu, hasta ahora se han establecido un total de 17 sitios de vacunación temporal en el distrito de Daxing, que cubren unas 100.000 personas con mayor riesgo de infección. De ellos, alrededor de una quinta parte hacen trabajos relacionados con el recién construido Aeropuerto Internacional de Daxing de Beijing. “Hemos entrenado a nuestros médicos de antemano y estacionado ambulancias en estos lugares para ayudar con la vacunación”, dijo Niu.

Las personas que reciban la vacuna tendrán la información actualizada sobre la aplicación del código de salud de Beijing, señaló Gao, añadiendo que aquellos que tengan planes urgentes de viajar al extranjero pueden solicitar la inoculación de COVID-19 en el centro de servicios comunitarios.

Después de que las vacunas reciban la aprobación del mercado, las autoridades de Pekín comenzarán a vacunar a otros grupos en base a una reserva, dijo Gao en una conferencia de prensa anterior.

China aprobó el uso de emergencia de las vacunas COVID-19 en junio, dirigidas a los grupos de alto riesgo de infección. A finales de noviembre, se habían distribuido más de 1,5 millones de dosis de vacunas COVID-19 chinas para uso de emergencia.

Un total de 60.000 personas vacunadas han viajado al extranjero a regiones de alto riesgo, sin que se hayan notificado reacciones adversas graves, según Zeng Yixin, jefe adjunto de la Comisión Nacional de Salud (NHC).

El 15 de diciembre, China lanzó oficialmente un programa de vacunación para este período de invierno-primavera dirigido a varios grupos clave. A finales de diciembre, el número de dosis de vacunas entre los grupos clave superó los 3 millones.

“Los 3 millones de dosis de vacunas más los 1,5 millones de dosis anteriores prueban plenamente que las vacunas chinas son seguras”, señaló Zeng.

China anunció el jueves que había concedido una autorización de comercialización condicional a su primera vacuna COVID-19 de desarrollo propio. La vacuna inactivada obtuvo la aprobación de la Administración Nacional de Productos Médicos. Fue desarrollada por el Instituto de Productos Biológicos de Beijing Co. Ltd. bajo el Grupo Nacional de Biotecnología de China, afiliado a Sinopharm.

Artículo original en inglés China Daily

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator