Mala tos me siente… (Juan Cárdenas)

El banquero está asustado. Va directo a un nuevo despeñadero electoral; y ni porque se tumbaron la candidatura del Alvarito. Su suerte está echada. Así que él y su gallada banquera quieren salvar los muebles. En vergonzosa sumisión a la imposición del FMI y en ejercicio de un poder ilegítimo arranchado al pueblo de manos de la traición, se apresta a tomarse por asalto el Banco Central del Ecuador, con el cuento de que tiene que ser autónomo, como ordena la banca chulquera internacional. Para los ecuatorianos es lógico que las reservas del país, recogidas del aparato productivo y del ahorro nacional, deben servir para la obra pública, para atender derechos y garantías ciudadanas como la educación, la salud, las asignaciones de los GADs y de la Universidad Pública, la seguridad de la gente; y no para depositar esas reservas en Suiza, ganando una miserable tasa de interés. Esto es vergonzoso.

Y más irracional es que los banqueros pretendan PRIVATIZAR tanto las reservas del Banco Central, como su administración, otorgándole una autonomía absurda por encima de la Función Ejecutiva que por expreso mandato del Art. 303 de la Constitución tiene la facultad de formular las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera a través del Banco Central. Con este nefasto propósito tienen listo el envío de un proyecto de ley económico urgente a la Asamblea Nacional, aprovechando el inicio de la campaña electoral. ¿Se imaginan compatriotas?: Nuestra reserva monetaria pretenden los chulqueros, digo los banqueros, tomarse para sí y hacer con ella una mayor y ofensiva acumulación de riqueza, en vez de que esos recursos públicos financien el desarrollo nacional, la solución de nuestras carencias actuales y de post pandemia. Los banqueros no tienen conciencia, sólo un insaciable bolsillo.

Tiraron abajo la legislación electoral, para volver con sus pupilos a dirigir el proceso, con la menguada intención de ganar en el tapete, sin la participación ciudadana. Al diablo con la meritocracia de los estrictos procesos de selección de vocales. Ellos no participan en concursos, porque no quieren mostrar su ignorancia. Ellos esperan el nombramiento en casa y desde allí sirven sumisamente a los amos de turno de la partidocracia mediocre y atracadora. La ley es para los de poncho; y si no están de acuerdo, “que se vayan al páramo”. Lapidario. Perderán olímpicamente, aunque se hayan adelantado ilegalmente a tomarse con su fofa propaganda todos los espacios públicos, como el puente de la Unidad Nacional.

Son los últimos estertores del supuesto “modelo exitoso” que agoniza ante el desprecio de la gente porteña que se siente estafada por una prolongada gestión que sólo ha consumado la mayor inequidad y desigualdad social, mientras los malcristianos están obligados a respaldar la politiquería electorera del “qué chu…”

Señores banqueros, con el Banco Central del Ecuador no se metan. No es la matriz ni sucursal de sus desmedidas ambiciones. Sus reservas tienen que financiar la recuperación del Sumak Kawsay de todos los ecuatorianos. ¡Feliz Año Nuevo!

Artículo firmado por Juan Cárdenas