Rafael Correa advierte que el país sufre el proceso de persecución más “brutal” de su historia

El expresidente de la República, Rafael Correa, considera que el proceso de desinstitucionalización que vivió Ecuador en los últimos años ha permitido que se den los procesos de persecución más brutales de la historia en contra de los anteriores gobernantes.

En una entrevista que mantuvo con Radio Cuyabeno, de la provincia de Orellana, el exmandantario se refirió a la colocación de una placa en el Palacio de Carondelet como parte del cumplimiento a la sentencia en el caso Sobornos 2012-2016, en el que él se encuentra implicado, y precisó que se trata de “una infamia” por parte de las autoridades.

Correa expresó que los 35 juicios que existen en su contra son parte de una persecución y confía en que la reinstitucionalización del país y de la justicia logre solucionar en derecho estos procesos judiciales.

“No ha habido una persecución tan brutal en la historia moderna del país, a mí me han puesto 35 juicios por las cosas más absurdas, nos quitaron la pensión vitalicia, quieren embargar mi casa y mis pocos bienes, por un supuesto perjuicio al Estado que nadie lo ha visto, porque todo es inventado”, señaló.

Añadió que la “cereza al pastel” es la colocación de la placa en el Palacio. Correa considera que una vez que el binomio Arauz-Rabascall llegue al poder, las actuales autoridades deberán responder por el mal manejo que han dado al país y por los actos de corrupción en los que se han visto implicados.

“Estos son castigos de la edad media, poner los nombres en placas para humillarlos o avasallarlos”, sostuvo.

El expresidente envió un mensaje a los jóvenes: “no se dejen llevar por el odio. Esta gente está tan enferma que no busca el buen vivir de ellos mismos, sino el mal vivir de aquellos que odian”, señaló.

Correa enfrenta 35 procesos penales y confía en que esos procesos se reviertan porque han sido mal manejados y sobre todo porque no existen pruebas que lo incriminen. “Todo es un fraude procesal gigantesco, tal vez el más grande en la historia del país”, manifestó.

Además, explicó que mientras el sistema judicial no mejore el país no podrá salir del subdesarrollo. Para él, estos procesos solo demuestran que el sistema de justicia en Ecuador el débil y que no existen jueces éticos para resolver las causas.

Sobre la situación política del país, señaló que el próximo gobierno” va a recibir un país en ruinas” y que su primera función será dedicarse a reactivar inmediatamente la economía, devolver la seguridad e “investigar la corrupción de este Gobierno y que respondan por tanto saqueo y tanta destrucción”.

Correa expresó que el binomio más calificado para hacerlo es el de la Revolución Ciudadana (Lista 1), que, además, ha sido el único opositor frente a las decisiones económicas del presidente Lenín Moreno y de su gabinete.

“Los únicos opositores hemos sido nosotros porque sabe que con el resto va a tener impunidad asegurada”, comentó.

El exmandatario explicó que la participación de Álvaro Noboa en las elecciones es una estrategia para conseguir una segunda vuelta electoral para que la derecha se una en contra del movimiento progresista, liderado por el binomio Arauz-Rabascall.

“Nosotros estamos con las grandes mayorías para promover el desarrollo y eso lo hemos demostrado con la transformación del país durante la década que duró nuestro Gobierno”, expresó e hizo un llamado a los ciudadanos a defender la democracia y recuperar el país en las urnas, el próximo 7 de febrero.

Confirmado.net / Radio Cuyabeno