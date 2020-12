Andrés Arauz: Presentamos un programa de apoyo de emergencia, necesitamos resarcir esos daños, recuperar la dignidad y dinamizar la economía”.

Uno de cada tres ecuatorianos se beneficiará de los 1.000 dólares que entregará el Gobierno de la Esperanza a un millón de familias en condiciones de vulnerabilidad durante su primera semana de gestión, así lo informó este lunes el candidato a la Presidencia de la República por la Lista 1, Andrés Arauz.

A través de un conversatorio en facebook live, zoom y otras redes sociales, el candidato del movimiento Unión por la Esperanza (Unes) señaló que este beneficio se entregará a las familias más vulnerables luego de un diagnóstico con datos del Registro Social.

Según explicó cada madre de familia que reciba este recurso es cabeza de un hogar compuesto por al menos cinco personas, por lo que el beneficio llegará a uno de cada tres ecuatorianos. “Estamos hablando de un millón de madres de familia y de personas vulnerables que han sufrido daños en este año y se dará un estímulo a la comunidad”, señaló.

Añadió que “las personas más vulnerables tienen en general cuatro o cinco miembros y uno de cada tres ecuatorianos será beneficiado de esta transferencia y eso es absolutamente trascendente”.

El objetivo de esta medida es dar a las familias una especie de respiro para afrontar sus necesidades después de la crisis económica por la que atraviesan, además de generar condiciones de trabajo más dignas.

Vamos a hacer un programa de apoyo de emergencia, aquí no estamos jugando, en el resto del mundo ha habido millones en transferencias, necesitamos resarcir esos daños, recuperar la dignidad y dinamizar la economía.

Presentación Programa emergente #MilDeUna

“Es realmente duro porque la economía colapsó a nivel de trabajo y de emprendimientos. Durante este año se perdieron 23.753 millones de dólares en ventas”, precisó Arauz, por lo que considera que es necesario que las personas reciban un estímulo para dinamizar la economía.

Arauz recalcó que el país necesita “una economía con trabajo digno en condiciones estables”, por lo que se implementará esta política con los recursos que el Estado tiene en el exterior y que deben ser usados en momentos críticos para apoyar a la ciudadanía.

“Ese dinero apoyará a la economía familiar, eso reactiva a la economía del barrio, hay más circulante y empieza a generarse trabajo para todo el país”, dijo el candidato. https://www.youtube.com/embed/i-UH8NOy0Yo?feature=oembed

Además, precisó que con esta iniciativa se incentivará el consumo y que se entregará a través de cuentas bancarias. Arauz comparó esta medida con lo que ya se realizó en 2007 para dinamizar la economía y apoyar a quienes más recursos necesitan, con la repatriación de capitales del exterior.

“Nos han dicho que no hay plata, que no hay ahorros, no hay liquidez, pero el Ecuador si tiene recursos lo que no hay es voluntad política para entregar ese dinero a quién más se necesita”, señaló. Y agregó que se dedicará el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 3,3% del Presupuesto General del Estado para ayudar a los más vulnerables.

Esta medida se ha implementado en otros países como Brasil que destinó 10.800 millones de dólares, Argentina con 5.750 millones, Chile destinó 3.000 millones, Colombia 2.246 millones, Guatemala 1.645 y Perú 1.349, mientras que el gobierno ecuatoriano apenas utilizó 171 millones. https://www.youtube.com/embed/YF7Arycv-eQ?feature=oembed

“Esto es un apoyo directo a los hogares mediante transferencia monetaria no solo a los vulnerables, sino a quienes cayeron en condiciones de pobreza”, concluyó el candidato.

