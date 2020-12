El Aromo (O) Juan Cárdenas

Una inversión consolidada por el orden de Un Mil Quinientos Millones de dólares en una obra planificada eficientemente para la solución de múltiples carencias que han afectado históricamente a Manabí por acción y provecho de caciques de la partidocracia, no puede malograrse alegremente tan sólo por odio y con la vana intención de deslegitimar al Gobierno de la Revolución Ciudadana. La mayor planta petroquímica de la Región, ubicada en El Aromo de Manabí, que incluye la Refinería del Pacífico, fue concebida para procesar el total de la actual producción petrolera, de cuyo monto apenas hoy se refina el 30%. El 70% restante importamos en combustibles elaborados por un monto superior a los Tres Mil Millones de dólares anuales. Es como dice el Mashi Rafael: vender choclos para comprar humitas.

Lo que despectivamente llaman los detractores cegados por la amargura “un terraplén”, es una inversión diseñada que incluye todos los estudios subterráneos, de sismo resistencia, licencias ambientales de alto rigor técnico, obras civiles con instalaciones operativas, edificios, conjuntos residenciales para servidores públicos (empleados y trabajadores), zonas de amortiguamiento, vías de acceso con 22 kilómetros de construcción, el acueducto La Esperanza, que provee de líquido elemento a un importante sector de habitantes de Manabí en los cantones Montecristi, Jaramijó y el puerto de Manta. ¿A ese volumen de obras le llaman “terraplencito”?

Manabí necesita esta obra para su desarrollo y progreso. Contará con el vertiginoso incremento de puestos de trabajo, en una zona castigada por el desempleo y el abandono de los politiqueros. Manabí siempre ha superado sus tragedias. Lo hizo en el terremoto del 2016, con la ayuda del Gobierno de entonces y la solidaridad nacional. Es preciso recordar cuando en la Asamblea Nacional se debatía el incremento temporal de 3 puntos del IVA para los danmificados del sismo, los partidos de derecha que hoy vuelven con su demagogia, votaron en contra de Manabí y parte de Esmeraldas. Prohibido olvidar.

Y no nos vengan con la cantaleta de que no es necesaria la Refinería del Pacífico. Lo que quieren es negarle ese derecho a Manabí, dizque para “debilitar” al correísmo y llevarla a otro lado para que sea el más lucrativo negocio de los privatizadores. Países como Corea del Sur, que no produce ni una gota de petróleo, tiene dos de las más grandes petroquímicas del planeta, porque considera que el procesamiento de hidrocarburos es la base para su desarrollo. Acá por mezquindad y por la insaciable ambición de acumular riqueza en manos de la gallada, se pretende frustrar una obra gigante, como su inspirador.

Hagan su proyecto fotovoltaico en otro sitio. A la empresa española Solarpack le corresponde evaluar su inversión, porque podría afectarle una eventual revisión contractual, porque ¡con Manabí no se juega!

Artículo firmado por Juan Cárdenas