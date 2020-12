China-Cancillería: Afirmaciones sobre influencia de China en elecciones presidenciales de EEUU son “completamente inventadas”.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China reiteró hoy jueves que China está comprometida con el principio de no interferencia, e indicó que las afirmaciones sobre la influencia de China en las elecciones presidenciales de Estados Unidos son “completamente fabricadas”.

El portavoz Wang Wenbin hizo el comentario en una rueda de prensa diaria cuando se le pidió que comentara sobre un comunicado de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Radcliffe, de que se incumplirá el plazo para presentar un informe clasificado al Congreso sobre los esfuerzos extranjeros para influir en la elección del 3 de noviembre.

Los informes señalan que debido a que Radcliffe aparentemente se niega a aprobar el informe, a menos que refleje plenamente la amenaza que representa China para la seguridad nacional.

Wang dijo a los reporteros que Ratcliffe no hace mucho llamó a China “la amenaza número 1 para la seguridad”, sin embargo, algunos medios estadounidenses indicaron que hay algunos datos faltantes en su análisis, datos que revelen que debe buscarse la asociación con China no el antagonismo.

“Reitero que China está comprometida con el principio de no interferencia. Las afirmaciones sobre la influencia de China en las elecciones presidenciales de Estados Unidos son completamente inventadas”, sostuvo Wang.

Portavoz pide condenar propaganda anti-China de ASPI

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China pidió hoy jueves a la comunidad internacional que condene y se oponga conjuntamente a los rumores contra China por parte del Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI, por sus siglas en inglés).

“Esperamos que todos los sectores de la sociedad australiana y la comunidad internacional puedan distinguir entre el bien y el mal”, dijo el portavoz Wang Wenbin en una rueda de prensa diaria.

Wang hizo las declaraciones cuando se le pidió que comentara sobre el informe de medios australianos sobre la difamación del ASPI contra el Partido Comunista de China (PCCh) y sobre la divulgación de que el ASPI recibe fondos del Departamento de Defensa de Australia y del Departamento de Estado estadounidense.

El ASPI ha sido financiado durante mucho tiempo por organizaciones de defensa y diplomáticas de Estados Unidos, así como por fabricantes de armas, para inventar diversos rumores contra China, dijo Wang, quien citó informes de medios de comunicación australianos.

Por ejemplo, The Australian publicó un artículo en agosto citando un informe del ASPI de que 32 académicos de universidades australianas que se unieron al Plan de los Mil Talentos de China brindan una oportunidad para que el PCCh adquiera inventos tecnológicos. Estos podrían usarse después con fines militares y de inteligencia. Posteriormente, el Consejo de Investigación Australiano requirió que las universidades pertinentes investigaran a estos académicos, pero no encontró nada en particular, dijo Wang.

Una fuente de medios independientes de Australia también reveló que el informe mencionado recibió hasta 190.000 dólares australianos en fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo Wang.

“Creo que este es otro ejemplo de cómo el ASPI sirve a los intereses de sus patrocinadores como un instrumento para denigrar y contener a China”, señaló Wang, quien calificó al ASPI, en esencia, como una máquina de fabricación de rumores.

Con información de Agencia XINHUA