Inédito enfrentamiento entre TCE y CNE pone en riesgo el proceso electoral en Ecuador

Cuando falta apenas 55 días para las elecciones en Ecuador, aún no está claro cuántos candidatos a la presidencia del Ecuador participarán en el proceso electoral del 7 de febrero de 2021.

En gran medida se debe a que los órganos electorales no se han puesto de acuerdo sobre la organización y cada vez más se presentan más dificultades. A esta situación se suma el enfrentamiento entre las principales organizaciones de elecciones que ponen en riesgo la realización de los comicios.

Mientras el TCE culpa al CNE por la aparente falta de agilidad en sus procesos, el CNE se defiende y señala que la falta de acuerdos entre las instituciones no permite que se cumplan los tiempos y los hitos previstos en el proceso.

Es importante que la ciudadanía conozca que el @TCE_Ecuador ha dejado sin efecto las resoluciones del CNE por falta de motivación; sus resoluciones han carecido de lógica, razonabilidad y compresibilidad requisitos básicos para sustentar las resoluciones. pic.twitter.com/mLUPJLkB8s — TCE Ecuador (@TCE_Ecuador) December 14, 2020

Toda resolución del #CNE es apelable ante el @TCE_Ecuador. En otras administraciones existía una sola línea. Hoy somos dos instituciones independientes, y nosotros hemos respetado las decisiones de la instancia jurisdiccional, enfatiza @jr_cabreraz. pic.twitter.com/w8QJxB9HzQ — cnegobec (@cnegobec) December 14, 2020

Rafael Correa advierte la posibilidad de que se posterguen las elecciones

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció este lunes que el Gobierno de Lenín Moreno está construyendo la narrativa para aplazar las elecciones en Ecuador y lograr más tiempo para conseguir apoyo popular y causar una segunda vuelta electoral que favorezca a su candidato.

En una entrevista que mantuvo esta mañana en Teleradio, Correa mencionó que, al no poder eliminar al binomio Arauz-Rabascall de la papeleta electoral, el Gobierno intenta inscribir al empresario Álvaro Noboa para quitar votos al candidato progresista.

Sin embargo, considera que esa estrategia no sería suficiente, pues el proyecto político de la Revolución Ciudadana cuenta con apoyo contundente y se muestra primero en todas las encuestas de intención de voto.

“No es suficiente meter a Noboa, si logran hacerlo, sino que también necesitan aplazar las elecciones para ver si tienen un chance de remontar y aumentar apoyo popular. Están construyendo la narrativa para aplazar las elecciones, lo cual es absolutamente inconstitucional”, señaló el expresidente Correa.

Según el expresidente, el Gobierno busca que el empresario guayaquileño ingrese a participar en los comicios, pese a que eso le reste votos y asegure la derrota del candidato de derecha, Guillermo Lasso, lo que ocasionó una pugna de poderes entre el Consejo Nacional Electoral, manejado por Lasso y el Tribunal Contencioso Electoral, que trabaja a favor del Gobierno.

“Ahorita la estrategia está en causar una segunda vuelta para que todos se unan contra nosotros y ver si nos ganan. Por eso están tratando de inscribir a Noboa, y ahí hay una gran pugna, porque mientras el CNE lo maneja Lasso y Nebot, el TCE lo manejan en mayor medida el gobierno y los millones que van y vienen”, dijo.

Durante el diálogo recordó todas las trabas que tuvo que sortear el binomio de la Lista 1, conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall para participar en las elecciones, pues considera que actualmente se vive una dictadura en el país.

“No nos eliminaron no porque no quisieron, sino porque no pudieron. Es un milagro que hayamos podido participar y eso nos debe llevar a reflexionar que enfrentamos una dictadura. Es inaudito que la primera fuerza política del país no la quieran dejar participar”, sostuvo.

Además, explicó que el binomio aún no cuenta con una cuenta bancaria para recibir el presupuesto de las elecciones y no descarta que más adelante deban enfrentar nuevas trampas por parte de los organismos electorales.

“Todavía no tenemos la cuenta única del binomio. Están esperando que cometamos un error para que manejemos una donación por ahí para decir que estamos haciendo algo mal. Les advierto que están preparando eso para enero”, añadió.

