Los conflictos entre China y EE.UU. no se refieren a valores sino a intereses: Editorial del Global Times

Desde la perspectiva de la historia, ¿se están reduciendo o ampliando las diferencias entre las diversas sociedades, países y civilizaciones? Creemos que se están reduciendo, ya que los intercambios económicos y culturales aumentan inevitablemente. La globalización no sólo se ha producido en ámbitos como la economía y la información, sino que ha tenido amplias influencias. Las sociedades humanas se encuentran en una nueva era en la que las personas están utilizando las mismas tecnologías y viviendo una vida similar, al tiempo que se centran en temas comunes.

Algunos dirigentes occidentales prefieren el término “valores” y definen las fricciones entre los países occidentales y China como “conflictos de valores”. Enfatizan que el frente anti-China que se esfuerzan por construir es una alianza basada en valores. El pueblo chino no debería caer en la trampa de tal narrativa. Los valores de China no son incompatibles con la sociedad occidental. Beijing ha subrayado repetidamente los “valores comunes de la humanidad”, que no son tan diferentes de los valores universales de Occidente. La diferencia es que la frase “valores universales” se utiliza a menudo junto con los movimientos expansionistas de Occidente – no es sólo un concepto sino que recuerda a la gente ciertas políticas.

Mientras tanto, la frase “valores comunes” es más neutral y objetiva. La diferencia entre los sistemas de valores chinos y occidentales ha sido exagerada. Los valores que Occidente aprecia – democracia, libertad, estado de derecho e igualdad – también se arraigan en los valores centrales del socialismo chino, y son los que persigue la sociedad china. El gobierno chino promueve especialmente el estado de derecho y la igualdad es uno de los ideales políticos que más resuena entre los chinos comunes. La búsqueda de la justicia y la equidad ha sido una razón vital para el dinamismo de la esfera de la opinión pública china en los últimos años.

Debido a los diferentes sistemas políticos y procesos de desarrollo, los valores de China y de Occidente han actuado de forma diferente en la orientación de sus respectivas sociedades. Sin embargo, en este caso es en gran medida incoherente con los hechos describir las fricciones entre China y Occidente, especialmente entre China y los Estados Unidos, como el antagonismo de dos sistemas de valores diferentes. Este es un error de alto nivel de la mentalidad centrada en Occidente. Si se extiende por todo el mundo, tal juicio erróneo causará una serie de reacciones exageradas – como sospechar que los intercambios no gubernamentales son una puerta de entrada a la infiltración.

La mayoría de las diferencias entre China y Occidente se demuestran a nivel ideológico. El uso conocido de “ideología” fue posterior al de “valor”. La definición de “ideología” también varía. En general, la ideología es una especie de superestructura para garantizar los intereses de un país. Además de estar influenciada por “valores”, se la marca con la marca de los sistemas políticos.

Mientras haya intercambios entre diferentes sociedades, grupos y personas, se producirá el contacto entre los sistemas de valores. El impacto de la ideología suele estar sujeto al alcance del poder nacional. Sin el apoyo del poder, el impacto de la ideología se reducirá en gran medida. Por consiguiente, la expansión ideológica suele depender del uso de instrumentos militares, económicos y culturales. En los últimos decenios, Occidente ha sido sin duda la principal fuerza para promover la expansión ideológica. Por el contrario, la expansión de las ideologías no occidentales es difícil de realizar.

En comparación con Occidente, China se encuentra en una posición relativamente débil en términos de influencia militar, económica y cultural. En resumen, las diferencias de valor entre China y Occidente han sido exageradas. Al acercarse el modo de vida de los chinos al de sus homólogos occidentales, las diferencias de valor entre ambas partes ya no son tan grandes como un gran abismo. Desde la perspectiva de la competencia ideológica, China está claramente a la defensiva. En otras palabras, apenas hemos logrado resistir los ataques ideológicos de Occidente, pero estamos lejos de tener la capacidad de lanzar contraataques contra Occidente. El pueblo chino incluso carece de intención en este sentido.

Desde nuestro punto de vista, la competencia entre China y los EE.UU. es principalmente por intereses. La verdadera intención de los EE.UU. de lanzar una ofensiva ideológica contra China es salvaguardar su estatus hegemónico. Es un argumento absurdo que las esencias de los dos sistemas políticos son dos formas diferentes de gobierno social que no pueden coexistir en la Tierra. Una mirada a las relaciones entre China y Europa puede ilustrar esto claramente. Aunque existen fricciones entre China y Europa, la cooperación constituye el fundamento de los lazos bilaterales.

Washington ha seguido intensificando los conflictos ideológicos entre China y EE.UU. y los ha distorsionado como una confrontación entre los valores chinos y occidentales. El lado chino no debería caer en su trampa. Debemos seguir promoviendo los valores comunes de la humanidad y tratar las fricciones ideológicas China-EEUU y China-Occidente de manera tranquila. No debemos intensificarlas activamente, sino tratar de definir sus repercusiones sobre la base de los hechos, dejando claro que las fricciones ideológicas tienen más que ver con conflictos de intereses que con los llamados conflictos de valores. Por último, debemos lograr controlarlas frente a la comunidad internacional.

Artículo original en inglés GLOBAL TIMES

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator