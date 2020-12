“Internet como derecho humano”. El progresismo retomará la institucionalidad y el desarrollo de las telecomunicaciones que dejó la RC.

Antes de la Revolución Ciudadana que gobernó Ecuador entre 2007 -2017, el sector de telecomunicaciones se encontraba poco desarrollado por falta de visión e institucionalidad que fomentara las inversiones y la expansión del servicio. No se contaba con una rectoría clara ni políticas para promover su crecimiento. El acceso a servicios estaba limitado a las zonas urbanas y a los segmentos de población que podían pagar las altas tarifas. El acceso, tanto a telefonía móvil como a internet, era un lujo. Una limitante al acceso era la falta de inversiones para expandirlo en todo el país; como ejemplo, en el año 2006 solo 18 cantones tenían cobertura de internet.

Frente a la debilidad del sector y para fortalecer la dirección y administración del Estado, fueron promulgadas leyes como la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley General de Servicios Postales, Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y Ley Orgánica del Servicio Nacional de Gestión de Identidad y Datos Civiles.

Entre 2007 y 2016, la inversión en el sector superó los 7 000 MMUSD. Se promovió una mayor inversión mediante la asignación del espectro radioeléctrico, para brindar el servicio móvil avanzado a través de la tecnología 4G. La inversión privada aumentó sustentada, además, en la renegociación de contratos que generaron ingresos para el Estado. En 2008, el proceso de renegociación con operadores móviles privados que tenían derechos de concesión, concluyó con ingresos de 379 MMUSD para el Estado. La concesión del espectro para el desarrollo de la tecnología 4G representó un ingreso adicional por 330 MMUSD, en 2015.

Las inversiones que recibió el sector permitieron ampliar la cobertura y reducir las tarifas de los servi- cios de telefonía móvil. En el año 2008, el 37,7% de la población contaba con celular y en 2016 subió al 57,74%. El número de abonados de servicio móvil avanzado subió en 27%, de 11,7 millones en 2008, a 14,8 millones en 2016 (Gráfico 59). El número de aquellos que contaban con banda ancha también se incrementó de 1,5 millones en 2011, a 7,8 millones en 2016.

Se fomentó el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a través de la generación de espacios de desarrollo de capacidades e inclusión digital, ya que el acceso a los servicios no solo debe estar limitado a quienes puedan tener una conexión particular. Por ello, se trabajó la creación de los deno- minados Infocentros. En 2006, el país no tenía estos espacios de acceso a las TIC y, a 2016, existen 854 Infocentros instalados en todo el territorio; su cobertura se prioriza en zonas rurales y urbano-marginales. El 74% de las parroquias rurales disponen de servicio de Infocentros; más de ocho millones de personas los han visitado y más de 360 000 han sido capacitadas. El “Proyecto de Dotación y Equipamiento” logró instalar más de 3 000 laboratorios de cómputo y dotar de conectividad a más de 3 600 establecimientos educativos. Con este suministro se beneficiaron más de un millón de alumnos y docentes, de instituciones educativas públicas.

Se implementó el uso de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar y acercar la presta- ción de servicios públicos que brinda el Estado a sus ciudadanos. Gracias a la aplicación de las TIC, se han optimizado los trámites ciudadanos a través de la ejecución del plan de simplificación de trámites, además de la oferta de servicios electrónicos accesibles en zonas rurales, en los Infocentros.

2021 Arauz anuncia un plan efectivo de acceso a internet para los ecuatorianos

La tecnología y el internet como un derecho humano es una base en las propuestas del Gobierno de la Esperanza. Para cerrar la brecha digital a escala nacional y permitir el acceso a la educación digital en todo el país, el candidato a la Presidencia de Ecuador por la Lista 1, Andrés Arauz, presentó este jueves su programa de innovación digital para alcanzar el desarrollo de Ecuador.

“Mi gobierno garantizará el acceso a internet y dotará de capacidades e infraestructura para que internet sea un catalizador de oportunidades y una herramienta para el ejercicio de derechos”, señaló Arauz durante el evento “El Internet como derecho humano” que se llevó a cabo en la Universidad Indoamérica de la ciudad de Ambato.

