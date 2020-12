HUAWEI capacitará a estudiantes ecuatorianos en TIC mediante su programa “seeds for the future”

Huawei, consciente de que el acceso a la educación es vital para crear oportunidades que apoyen al desarrollo sostenible y justo, inauguró su programa insignia de Responsabilidad Social Empresarial a nivel global: “Seeds For The Future” (Semillas para el Futuro) en Ecuador, que tiene como objetivo desarrollar talentos locales en TIC y brindar capacitación a los estudiantes en todos los ámbitos que ofrece esta industria.

Los 30 estudiantes beneficiarios de esta beca forman parte del programa “Mi Primer Empleo” impulsado por el Ministerio de Trabajo, jóvenes estudiantes con discapacidad seleccionados por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades – CONADIS, como parte del convenio educativo con Huawei, y estudiantes de diferentes universidades públicas y privadas del país que superaron diferentes procesos de evaluación.

El evento de inauguración contó con la presencia del doctor Andrés Isch, Ministro de Trabajo, quién agradeció el apoyo brindado por Huawei al sector educativo y recalcó la importancia de que los jóvenes ecuatorianos se preparen y conozcan más sobre la Industria de Telecomunicaciones, adquieran habilidades y competencias para su desarrollo personal y profesional mediante el acceso a herramientas de calidad, necesarias para involucrarse en áreas específicas de la economía con alto potencial de generación de fuentes de trabajo. También mencionó que esta iniciativa conjunta con la empresa privada marca un camino de cooperación a largo plazo y refuerza las relaciones existentes entre Ecuador y China.

Xavier Torres, presidente del CONADIS, expresó su apoyo al desarrollo de más iniciativas como la impulsada por la empresa china, ya que permiten la inclusión de jóvenes con discapacidad a la sociedad y conocer de cerca las realidades económicas actuales de los diferentes países. Torres, agradeció a Huawei y enfatizó en seguir trabajando en conjunto, para continuar cumpliendo objetivos a favor del desarrollo de los jóvenes ecuatorianos.

En Ecuador, un total de 55 estudiantes universitarios se han beneficiado del programa, desde su inicio en el 2015, y han tenido la oportunidad de viajar a China, conocer de cerca su cultura y tradiciones, recorrer sitios turísticos, recibir capacitación técnica y práctica en TIC, en la sede de Huawei en Shenzhen e intercambiar experiencias de gestión empresarial.

Sin embargo, este año, debido a pandemia generada por el COVID-19, el programa se realizará de manera virtual, mediante capacitación online con las sedes de Huawei principalmente de los centros de excelencia de Shenzhen y Beijing en China, donde los participantes estudiarán temas referentes a la innovación relacionada con el desarrollo de telecomunicaciones con el objetivo de colaborar y compartir experiencias para planificar el futuro de las TIC.

El Consejero económico y comercial de la Embajada de China en Ecuador, Chen Feng, felicitó a los estudiantes participantes del programa “Seeds For The Future” y mencionó que: “ser seleccionado por Huawei para este programa, es una oportunidad y reconocimiento a su propio talento, que les permitirá perfeccionarse en el sector de las telecomunicaciones. Espero que ustedes no solo se conviertan en las semillas del futuro en el sector de las TIC, sino también sean las semillas del futuro de la cooperación entre China y Ecuador”.

Feng destacó y agradeció el apoyo de las instituciones públicas y Huawei, que mediante esta cooperación demuestran que Ecuador está prestando atención al desarrollo y nuevas tendencias hacia la economía digital del futuro. “Esperamos que todos los sectores ecuatorianos puedan crear un mejor ambiente de negocios para todas las empresas, ofreciéndoles una oportunidad de competencia justa y transparente, para que ellos puedan trabajar de manera conjunta con el país, de beneficio mutuo y ganancia compartida sobre la base de las reglas del mercado”, concluyó Feng.

Finalmente, el Vicepresidente de Huawei América Latina, el señor Wakie Wu, expresó que, Huawei, como empresa líder de la industria TIC está comprometida con promover el desarrollo de estas tecnologías, que se han convertido en una fuerza impulsora significativa para el crecimiento económico. Por ello, no solo se enfoca en soluciones y servicios, sino también, en el establecimiento de un ecosistema y desarrollo de talentos locales, que permita nutrir la visión de los jóvenes profesionales en cada país.

A nivel mundial, el programa ha beneficiado a más de 30.000 estudiantes de 400 universidades en 108 países y regiones que se han capacitado para afrontar los nuevos desafíos que plantea la transformación y el constante crecimiento de la industria de las TIC.

Huawei mantiene su compromiso con el país, por aportar al desarrollo de la educación en las TIC, a través de la transferencia de conocimiento y el fomento del aprendizaje en los estudiantes y el interés en la industria de las telecomunicaciones.

Acerca de Huawei

Fundada en 1987, Huawei es un proveedor global líder de infraestructura de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y dispositivos inteligentes. Contamos con más de 194,000 empleados, y operamos en más de 170 países y regiones, sirviendo a más de 3,000 millones de personas en todo el mundo. Nuestra visión y misión es traer la era digital a cada persona, cada hogar y cada organización para un mundo inteligente y totalmente conectado. Con este fin, impulsaremos la conectividad ubicua y promoveremos la igualdad de acceso a las redes; llevaremos la inteligencia artificial y de la nube a los cuatro rincones de la Tierra para proporcionar una potencia de computación superior donde y cuando la necesite; construiremos plataformas digitales para ayudar a todas las industrias y organizaciones a ser más ágiles, eficientes, y dinámicas; redefinir la experiencia del usuario con IA, haciéndola más personalizada para las personas en todos los aspectos de su vida, ya sea que estén en casa, en la oficina o en movimiento.

Con información de Huawei