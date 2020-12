América Latina necesita medios de comunicación libres para alcanzar una verdadera democracia advierte Correa

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, señala que los movimientos progresistas en América Latina enfrentan una oposición mediática que no ha permitido un verdadero desarrollo de la democracia y por lo tanto el desarrollo de la región.

“Hay abiertas mentiras, desinformación y mientras no enfrentemos ese problema América Latina no tendrá democracia, ni desarrollo. Es un problema crucial, los gobiernos progresistas no nos enfrentamos a partidos de derecha que hacen oposición democrática, nos enfrentamos a sus medios de comunicación que son elementos de defensa del status quo y buscan manipular”, señaló en una entrevista con el canal venezolano Telesur.

El exmandatario, que se encuentra en Venezuela, donde participó como veedor internacional de las elecciones del pasado domingo, calificó al proceso electoral como “un éxito”, pese al poco tiempo que tuvieron los miembros del Consejo Nacional Electoral de ese país para resolver los conflictos que se presentaron.

ENTREVISTA EN TELESUR

En el diálogo, Correa mencionó que, pese a que únicamente acudieran a las urnas el 32% de la población, el resultado es legítimo, tal como ocurre en ciertos países de Europa.

“Tenemos elecciones parlamentarias en Europa que en condiciones normales, sin pandemia, alcanzan el 30% o 32%, pero de eso no se quejan. Todo está politizado y eso nos hace mal, debemos llegar a consensos mínimos para alcanzar el desarrollo”, dijo.

También mencionó que en las condiciones actuales que enfrenta Venezuela, con un bloqueo económico, financiero, comercial y mediático, es necesario que tanto el Ejecutivo como el Legislativo trabajen en grandes proyectos para “sacar adelante la economía”, a pesar de la fuerte oposición que enfrenta ese país.

Ecuador es el país donde más fuerte se ha dado el Lawfare

Correa, que enfrenta varios procesos judiciales en Ecuador, señaló que en este país es en donde más se ha utilizado el Lawfare para deslegitimar a los líderes progresistas y no permitirles participar en los procesos electorales.

Confirmado.net / Telesur