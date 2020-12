Experto de la ONU llama al Reino Unido a liberar de inmediato a Assange

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer, pidió a las autoridades del Reino Unido que liberen inmediatamente al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, o lo pongan bajo arresto domiciliario.

“El señor Assange no es un convicto criminal y no representa amenaza para nadie, por lo tanto su confinamiento solitario prolongado en una prisión de máxima seguridad no es necesario ni proporcionado y claramente carece de base legal”, dijo Melzer citado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh).

En este contexto, según la nota, el experto reiteró su llamamiento a “liberar a Assange de manera inmediata o ponerlo bajo arresto domiciliario vigilado”.

Melzer hizo este llamamiento debido a la propagación del coronavirus en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh donde se encuentra Assange. Según los datos, 65 de casi 160 reos de esta cárcel dieron positivo al covid-19.

“En primer lugar, las medidas alternativas no privativas de la libertad deben extenderse a aquellos con vulnerabilidades específicas, como el señor Assange, que padece una afección respiratoria preexistente”, indicó.

El relator, sobre todo, llamó al Gobierno británico a no extraditar a Assange a Estados Unidos “debido a serias preocupaciones en materia de derechos humanos”.

El fundador de WikiLeaks se encuentra encerrado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh desde su arresto en la Embajada de Ecuador en Londres, en abril de 2019.

El Departamento de Justicia de EEUU reclama a Assange por un delito de “conspiración para cometer intrusión informática” y 17 cargos por acceder, obtener y divulgar documentos secretos, militares y diplomáticos, entre 2010 y 2011.

Los cargos imputados contra el australiano se penalizan en su conjunto con 175 años en prisión.

La audiencia para decidir si Assange debe ser enviado a EEUU se reanudó el 7 de septiembre en el Corte Criminal Central de Londres, después de seis meses de retraso debido a la pandemia de covid-19.

El próximo 4 de enero se anunciará en primera instancia el fallo sobre la extradición de Assange a EEUU.

Con información de Agencia Sputnik