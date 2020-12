El retorno de la democracia permitirá que se haga justicia en Ecuador, asegura expresidente Correa

El expresidente Rafael Correa considera que en Ecuador, después de las elecciones del próximo 7 de febrero, habrá un retorno de la Democracia al país que permitirá que las funciones del estado retomen su independencia y actúen con justicia en torno a ciertos casos políticos.

“En Ecuador vivimos una verdadera dictadura que es acompañada de los medios de comunicación que han sido coautores de la destrucción de la democracia, el derecho y la institucionalidad del Estado de Derecho”, señaló el exmandatario en una entrevista que mantuvo con el periodista venezolano Ernesto Villegas.

Correa criticó el papel que han cumplido los organismos electorales de Ecuador durante la organización de los comicios del próximo año. “Democracia no es solo que haya elecciones, sino que estas se hagan en condiciones libres y con reglas preestablecidas, eso no está ocurriendo en Ecuador al no dejar inscribir nuestro binomio”, mencionó.

Para él, es necesario que en el país se instaure nuevamente un sistema democrático que garantice independencia de poderes. Sin embargo, fue enfático al decir que, en caso de que el binomio Arauz-Rabascall gane las elecciones el próximo 7 de febrero, no aceptará ningún tipo de indulto o amnistía para volver al país.

ENTREVISTA CON ERNESTO VILLEGAS

Asegura que enfrentará los procesos judiciales en su contra en las cortes nacionales y aspira que existan jueces honestos que no sufran presiones como ocurre actualmente. “Les vamos a ganar en las cortes nacionales con jueces honestos. En las condiciones actuales, que te juzgan en medios de comunicación, hay que ser jueces heroicos y eso no tenemos. Y si no lo hacen a nivel nacional lo haremos a nivel internacional”, sostuvo.

Respecto al pronunciamiento de organismos internacionales de no reconocer los resultados electorales en Venezuela, explicó que se trata de una postura que “no reconoce derechos y que prefiere apoyar a quienes favorecen a sus intereses”.

En esa misma línea, señaló que en los últimos años hubo un proceso de restauración conservadora en toda la región que ha sido apoyada por instancias internacionales que vulneran los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, cree que actualmente existe una tendencia hacia el progresismo.

“Soy optimista y tengo mucha esperanza de que América Latina retomará el camino del progresismo, del desarrollo y de la patria grande”, dijo Correa quien se encuentra en Venezuela como veedor del proceso electoral que se realiza en ese país.

Confía que Ecuador decidirá en las urnas por la opción correcta, una vez que se acepte la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascall. Hizo un llamado a los ecuatorianos que viven en Venezuela a acudir a las urnas en los comicios de febrero.

Ecuador es el país que peor ha manejado la pandemia

En el diálogo con el periodista también se refirió al manejo que Ecuador ha dado a la pandemia de la Covid-19 y precisó que este ha sido el peor de la región al no priorizar la vida humana y no destinar recursos para el sistema de salud.

Felicitó la forma en la que Venezuela hizo frente a la crisis de salud y destacó la baja cifra de muertos que existe en ese país. “Nosotros tenemos 200 muertos por cada 100 mil habitantes, ustedes tiene 1,8 muertos por cada 100 mil habitantes, en otras palabras Ecuador tiene 70 veces más muertos, es una tragedia que se pudo evitar pero hubo negligencia criminal”, expresó.

“En Ecuador vivimos la dictadura perfecta acompañada de los medios de comunicación que tratan de justificar todo”, sostuvo y agregó que en los últimos años en Ecuador hubo una destrucción sistemática de todo lo que construyó en los 10 años de su gobierno.

Confirmado.net