Eliminación de candidatos de UNES en Galápagos vulneró garantías constitucionales. VIDEO

La eliminación de la lista de candidatos a la Asamblea Nacional de la Unión por la Esperanza (UNES) violó todas las garantías constitucionales, asegura Paola Ortiz, abogada de esa organización en el Archipiélago.

Según explicó el movimiento cumplió con todos los requisitos para la inscripción de candidaturas amparados en la alianza Centro Democrático-Fuerza Compromiso Social y se entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE) las listas con las debidas renuncias y reemplazos de los participantes.

Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó el recurso subjetivo y ratificó la decisión del CNE en la que se argumenta que los candidatos no provienen de elecciones primarias dentro del movimiento, que no cumplieron con la aceptación de candidaturas y que no se evidenciaron las renuncias de los candidatos en los procesos internos.

Al respecto, Ortiz detalla que se enviaron los oficios correspondientes al CNE en los que constan los documentos de renuncias de los candidatos, así como las copias de cédula y papeletas de votación que certifican la aceptación de candidaturas.

“Nosotros lo que vemos es que se vulneró las garantías constitucionales y se afectó a un recurso presentado en el Contencioso Electoral. Ahora ya nosotros jugamos en otras condiciones”, señaló.

Para José Luis Herrera, uno de los dirigentes de Unes en Galápagos, este tipo de estrategias en contra de los candidatos de la Revolución Ciudadana se ha vuelto recurrente, pues también se utilizó en las elecciones seccionales en las que no se les permitió participar.

“Nos hicieron esperar 20 días laborables, que es el plazo que normalmente se da para presentar todos los recursos y apelar, ahora nos quedamos sin recursos”, expresó.

La resolución fue convocada a la militancia quienes no podrán apoyar a sus candidatos en las elecciones del próximo 7 de febrero. La noticia causó malestar en los seguidores del progresismo, sin embargo, aseguran que su respaldo en los comicios será para el binomio de la Lista 1, conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall.

