Expresidente Rafael Correa llega a Venezuela como observador electoral

El expresidente del Ecuador Rafael Correa Delgado se encuentra en Caracas para ser parte del grupo de observadores internacionales que acompañarán al pueblo de Venezuela en el histórico proceso electoral que renovará el Parlamento.

“Estoy en Venezuela como observador electoral. Visité en Vicepresidencia centro de control de COVID-19. ¡Impresionante! Por eso Venezuela tiene 2.8 muertos por 100.000 habitantes, y Ecuador tiene 200, es decir, 70 veces más. Esto nos demuestra que la tragedia se pudo evitar”, publicó en su cuenta de twitter.

Estoy en Venezuela como observador electoral. Visité en Vicepresidencia centro de control de COVID-19.

¡Impresionante!

Por eso Venezuela tiene 2.8 muertos por 100.000 habitantes, y Ecuador tiene 200, es decir, 70 veces más.

Esto nos demuestra que la tragedia se pudo evitar. pic.twitter.com/W3YTMlmzmR — Rafael Correa (@MashiRafael) December 5, 2020

Ricardo Patiño y Gabriela Rivadeneira le acompañan

Anoche dimos la bienvenida al Pdte @MashiRafael , a @RicardoPatinoEC y @GabrielaEsPais hermanos de la Patria Grande que vinieron a acompañar al pueblo de Venezuela al histórico proceso electoral que va a depurar al Parlamento venezolano de factores apátridas y antinacionales! pic.twitter.com/raZabeFy1B — Delcy Rodríguez (@drodriven2) December 4, 2020

Se creen rectores del mundo y no entienden que Venezuela es un país soberano

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien se encuentra en Caracas como veedor internacional para los comicios convocados para el 6D, manifestó que las autoridades de la Unión Europea (UE), al no reconocer las elecciones de la Asamblea Nacional (AN) en Venezuela, pretenden ser los rectores del mundo y no comprenden que en la Nación Bolivariana es soberana y digna.

Desde las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), Correa destacó que la posición de las autoridades de la UE es una muestra del más puro eurocentrismo.

“Como no tuvieron tiempo de preparar una misión de observación, debido a que nos tienen que observar, había que retrasar las elecciones en Venezuela, rompiendo la Constitución, es una verdadera locura o si no amenazan de no reconocer el proceso electoral”, subrayó expresidente de Ecuador.

Asimismo, Rafael Correa denunció que la EU reconoció a Juan Guaidó, personaje de la extrema derecha venezolana, responsable de los bloqueos y las sanciones, que no posee ningún tipo de poder y legitimidad en el país.

“Entonces si no hacemos lo que ellos dicen, la próxima vez no reconoceremos las elecciones en Alemania y Francia. Ya basta, basta. Deben entender que se acabó la colonia”, enfatizó.

Por otra parte, precisó que se ha visto un retroceso en países del mundo y aseveró que no se puede comprender ante la opinión pública como un personaje como Donald Trump obtuviera la primera jefatura durante cuatro años en los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), publicó el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información.

Confirmado.net