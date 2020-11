Ahora sí es leyenda

La muerte de Diego Armando Maradona debe ser la noticia más difundida en todos los idiomas y lenguas que existen en el mundo. No pregunten por quién doblan las campanas… doblan por un hombre que jugando al fútbol enfrentó a la vida, y en ese camino, se tropezó con la muerte.

Rubén Marruffo C.

La fría y objetiva noticia periodística dirá que un 25 de noviembre de 2020 falleció Diego Armando Maradona Franco, o simplemente Maradoooo para el planeta fútbol. El hijo de Chitoro y doña Tota, el padre de Dalma y Giannina y otros hijos más. La realidad que hoy supera largamente la ficción no encuentra explicación para definir lo que se ha vivido durante las últimas 24 horas, en todo el mundo.

Tal vez la frase más exacta lo hayamos escuchado del popular conductor de televisión y dirigente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Tinelli, quien dijo: “tendrían que inventarse adjetivos y palabras, para definir lo que representa Maradona”. Y es que su muerte acaparó portadas y consumió minutos en televisión y radio. Además, abarcó tertulias sociales y ni que decir de los diversos foros cibernéticos.

Es probable que todo lo que se vivimos y apreciamos, sea una gráfica de la vida del popular Pelusa. Y es que Diego fue popular, querido, amado, idolatrado, rechazado, polémico, rebelde y mediático, cuando de repente no existía aún esa palabra.

Esos millones de seres humanos que hoy sufren, lamentan y lloran su partida en los diversos rincones de la tierra, en la mayoría de caso pretendieron endilgarle un rótulo, una etiqueta, una obligación y una representatividad que un simple mortal difícilmente pueda estar preparado para afrontar.

Frente a esa realidad uno se pregunta: un hombre así es capaz de ser feliz. Para asociar la felicidad auténtica y natural en la vida de Maradona habría que remontarse a su época de ‘cebollita’ o sus primeros años en Argentinos Juniors, cuando todo lo que posteriormente consiguió con su talento sobrenatural, era una meta o un sueño para él.

Posteriormente, creemos que solo fue feliz dentro del rectángulo verde de los campos de fútbol. Porque conforme su nombre se escribía y pronunciaba en más idiomas, se hizo prácticamente un esclavo de esa fama. En Barcelona, Nápoles o Buenos Aires, ya nunca más pudo realizar una vida normal.

El reunirse con un amigo a conversar en un café, cenar con la familia o simplemente salir de compras con la esposa e hijos, fue palabra prohibida para él. No tuvo más remedio que resignarse a vivir entre las paredes de sus diferentes domicilios. Incluso se dice, que en Italia, ni siquiera podía asomar por la ventana.

Y como sucede casi siempre en la historia de cualquier personaje famoso, junto con esa palabra de apenas cuatro letras (FAMA), aparecieron los amigos y los amigotes, aquellos que solo buscan un beneficio a cambio. Lamentablemente, Diego no fue capaz de discernir a los buenos de los malos, a los verdaderos de los interesados, y junto con ellos llegó la droga. A partir de ahí transitó un camino que lamentablemente no tuvo vías de escape y él tampoco fue capaz de poner retroceso, simplemente se dejó llevar.

Sus años de cebollita, de jugador del Boca campeón Metropolitano (1981) quedaron atrás. Lo de Barcelona, donde él mismo confesó que probó la droga, y lo de Nápoli fue un maquillaje para el drama interior que ya empezaba a vivir.

El fútbol y el amor de su familia era el escape a la presión mediática que sufría. En medio de eso disputó la Copa del Mundo México 86, y Maradona llegó con la motivación (uno de sus grandes motores de su vida) de demostrarse él y de demostrarle al mundo, que era el mejor futbolista del planeta.

Por eso el testimonio de todos sus compañeros de aquel seleccionado argentino coinciden, que en la precaria concentración del club América de México, situado en el Distrito Federal, Maradona fue uno más. Jamás quiso ni pidió las licencias que pueden tener los ‘dotado’ o genio del fútbol.

Los dos meses de concentración lo asumió como el sacrificio que debía realizar para ser el mejor. Y será difícil que vuelva a suceder, porque el mundial de México disputado para Argentina, entre el 2 y 29 de junio de 1986, coincidió con el mejor mes tiene cualquier futbolista, por eso, lo que hizo aquella vez en territorio azteca fue imposible de repetir.

Y no hace falta explicaciones, porque Beethoven no compuso dos Quintas Sinfonías, o Miguel Ángel, después de la capilla sixtina, no pudo repetir obras de arte similares… tampoco Vargas Llosa pudo repetir una historia tan hermosa y estructurada como Conversación en la Catedral. Las obras cumbres son imposibles de repetir.

Y a partir de ese mundial, Maradona, ya hablando meramente de fútbol, tampoco volvió a ser el mismo. Fue adorado, idolatrado y hasta endiosado, convirtiéndose tal vez en el ser humano más famoso.

Regresó a Nápoli y la fama lo desbordó. Por eso, podríamos decir que el capítulo del Mejor Maradona acabó en 1991, cuando dio positivo en un control antidoping, jugando la Serie A de Italia. Lo que vino después en Sevilla, Newell’s Old Boys y Boca Juniors fueron simples intentos por escapar de ese mundo irreal, o ensayos para tratar de ser feliz nuevamente. Lástima que no lo pudo conseguir.

Y así como se habla de no hay adjetivos para describir su mejor versión futbolera, tampoco alcanzan las palabras para definir su decadencia, esa que se fue acentuando hasta terminar en una caída libre, cuando dejó de ser técnico del seleccionado argentino.

Hagamos un alto aquí porque creemos firmemente que solamente sus hijos y familiares cercanos deben juzgarlo por lo que hizo en los últimos años. Uno, desde la tribuna de cualquier amante al fútbol, simplemente aplaude todo lo que hizo en la cancha, fuera de ella no, porque somos que conscientes que era un mortal más. El problema es que muchos no lo quisieron ver así.

La trascendencia del Maradona superará largamente a cualquier otro ilustre miembro del olimpo del fútbol mundial. Ojo, que hablamos más allá del fútbol, porque compararlo en el plano estrictamente deportivo con Pelé, Di Stéfano, Platiní, Zidane y Messi, pasa por un tema de paladar futbolístico…. Nosotros hablamos del personaje, aquel que un 26 de noviembre dejó de existir para dar paso a la historia y leyenda.

