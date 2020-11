El mundo es peor sin Maradona

Como si este año 2020 no fuera ya suficientemente malo, ahora se nos va Diego Armando Maradona y deja huérfanos a los los amantes del fútbol, y conmocionada a una parte del universo. Se va el que nunca fue de aquí, ese “barrilete cósmico” que podría ser el más imperfecto de los humanos, pero era el más perfecto de los futbolistas.

No se acaba este año maldito cargado de cadáveres, fosas comunes y recesión. Pero creo que si antes nadie quería hablar del 2020, ahora tocara mencionar ese doble dígito para rememorar al ‘D10S’ del fútbol, al para muchos mejor jugador de todos los tiempos y sin dudas al que todos colocan en el top 3 de los mejores que han pisado jamás una cancha.

El mundo del fútbol cambió después de aquel 22 de junio de 1986 con la victoria de Argentina 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final de la Copa Mundial de México. El Estadio Azteca fue el escenario escogido por Maradona para escalar al Olimpo y sentarse junto a los escogidos. Ese día firmó sus goles más memorables y mira que hizo muchos. Ante los ingleses –en un partido cargado de semántica– el Diego anotó la famosa “mano de Dios” y después el que es considerado como ‘gol del siglo’ o la mejor anotación de la historia de los mundiales. Ese día lo cambió todo.

De ese último tanto queda la narración del relator Víctor Hugo Morales que al ver la facilidad con que Maradona dejaba en el camino a cinco rivales, incluido el portero, gritó: “Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?”.

EL MARADONA QUE YO CONOCÍ

Por desgracia no pude disfrutar en directo de ese momento, el mundial de México me resultó un poco ajeno y solo un tiempo después fue que percibí de veras la magia de esos goles y me aferré a ese encanto. Todo eso fue suficiente para que yo me convirtiera en fiel seguidor del Maradona y de la albiceleste.

Esa magia se volvió pasión en Italia-90 y lloré con los argentinos tras la derrota en la final contra la selección de Alemania (RFA). Muy triste fue también lo que sucedió en la Copa del mundo de Estados Unidos, cuando eliminaron a Diego por efedrina.

También me sentí triste el día que acudí a la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, en La Habana, a la presentación de ‘Yo soy el Diego de la gente’ como parte de la Feria Internacional del libro de 2002. Ese día no pude comprar el libro, no tenía el dinero, y por tanto tampoco pude tener la firma del Diego como si lo consiguió el amigo que me acompañaba. Pero tuve la dicha de ver al hombre, al ‘D10S’, ver su pierna zurda tatuada con la imagen de Fidel Castro y escuchar su risa. La tristeza fue superada por la posibilidad de estar ahí, de ser partícipe de ese momento.

Luego, por mediación de un pariente que fue su chef personal en el centro internacional de salud La Pradera, de la capital cubana, conocí de las historias más turbulentas y tristes del hombre dominado por las drogas y el alcohol.

Pero nada de eso puede empañar al mito, al guerreo incansable, al peleador, al futbolista total que hizo historia con Argentina y con el Napoli. Ese que es dios en su tierra y un santo en el sur de Italia.

EL DIEGO DE TODOS

Maradona es de esos iluminados que no deja espacio al indiferente, o lo amas o lo odias pero tienes que tomar partido. Nunca se calló, en la cancha con sus gambetas y desmarques, o desde diversas tribunas para criticar la corrupción en la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y en la Federación Argentina, dirigida por Julio Grondona padre.

Como no podía ser de otra manera el mundo llora a su ídolo y son muchos los mensajes de futbolistas, deportistas, músicos, políticos, etc. Gobiernos y pueblos lamentan la muerte de este astro del fútbol. Pues sin dudas el mundo es un peor lugar sin Maradona.

“El Diez ya es eterno. Diego Maradona falleció el miércoles 25 de noviembre, sumergiendo al mundo del fútbol en el luto. El genio argentino, que acababa de cumplir 60 años, será recordado como uno de los más grandes jugadores de la historia, el hombre cuya magia en los pies llevó a la Albiceleste al título mundial en 1986. También será recordado como un hombre entrañable que inspiró a varias generaciones y se ganó a los jugadores que se cruzaron en su camino”, escribió la FIFA en su página web.

Muchos y muy frecuentes fueron los cruces Pelé y Maradona, pero la simpatía mutua era mayor. “Qué noticia triste. Yo perdí un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Todavía hay mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerza a sus familiares. Un día espero que podamos jugar fútbol juntos en el cielo”, escribió el brasileño en Twitter.

“Pelotero genial, hincha pelotas, /amigo de Fidel, hermano mío, /loco, enfermo, cabrón, líbero en zona. /Benditos sean los tacos de tus botas, /bendita tu receta contra el frío, /mano de dios, bendito Maradona”, así se despidió Joaquín Sabina desde su cuenta de Twitter.

Nos quedamos con las ganas de que vivieras 60 años más Pelusa, y aunque recordamos eso que dijiste una vez en el video del tema que te dedicó Manu Chao: “Sabés que jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína. Que jugador nos perdimos”. Creo que somos dichosos de que hayas venido a este planeta. No sabemos lo que pudiste dar de extra, pero no nos quedan dudas de que vimos al mejor, al único, al Dios del fútbol. Gracias Maradona.

Duber Piñeiro – Agencia Sputnik