El binomio de la UNES (listas 1-5) Andrés Arauz y Carlos Rabascall, interpuso una queja ante el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y solicitó MEDIDAS PROVISIONALES para que esta instancia de carácter internacional, solicite al Estado ecuatoriano la inscripción del binomio “a fin de impedir el daño irreparable” por la dificultad de participar en las elecciones generales del 2021. Asimismo, se solicita que se inicie de forma urgente “una investigación respecto a las amenazas y otras medidas de intimidación reveladas contra los candidatos de la Revolución Ciudadana, por parte de algunos funcionarios del actual Gobierno”.

Aquí el comentario del periodista Abraham Verduga.

¿A qué le teme el Tribunal Contencioso Electoral? ¿A la democracia?

¡BASTA de jugar con la expectativa de un pueblo que quiere refrendar su voluntad en las urnas!

Entendamos, compatriotas, que hay un riesgo inminente de un daño irreparable, no contra la candidatura del Binomio de la Esperanza cuya inscripción aun no está resuelta, sino contra la democracia, contra nuestro derecho sagrado a elegir. Es por eso que hoy no queda otra alternativa que mantener la movilización popular; debemos seguir hablando alto y fuerte para que sean las instancias internacionales las que presionen al Estado ecuatoriano a cumplir la ley.

Este 24 de noviembre se presentó una petición de medidas provisionales ante un Comité de Naciones Unidas. Lo que se pide es, simplemente, que se respete el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por nuestro país.

¿Estamos conscientes de la infinidad de obstáculos y procedimientos ridículos que han buscado impedir la inscripción de la candidatura de Arauz y Rabascall? A la fecha es el único binomio que no ha sido ratificado porque el TCE sigue irrespetando impunemente todos los plazos establecidos para emitir sus fallos.

– Incluyeron nuevos requisitos para impedir la participación de Correa – “Que la aceptación personalísima”-

– Eliminaron el Movimiento Fuerza Compromiso Social pero luego le devolvieron la personería cuando vieron que había otro movimiento dispuesto a dar cobijo a la primera fuerza política del país.

– Objetan la candidatura de Rabascall por acciones de tres dólares -heredadas- en un Banco que le pertenece al candidato Guillermo Lasso, quien sí tiene vínculos con paraísos fiscales. ¿Acaso es una broma?

– Por último, aceptan a trámite otro recurso para eliminar nuevamente a Fuerza Compromiso Social.

Si nos juntamos en esta nueva batalla lograremos que el Comité solicite al Estado Ecuatoriano inscribir el binomio y, con ello, una luz de esperanza en el horizonte. ¡A no bajar la guardia!

Confirmado.net