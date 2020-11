Así reacciona este padre cuando su hija le cuenta un clásico “chiste de padre”

Los clásicos chistes malos o chistes de padres nunca pasan de moda y quizás el motivo es que son tan malos que es imposible no reírse con ellos.

Erika Spina, de 21 años, de Woodstock, Ontario, decidió contar un clásico ‘chiste de padre’ y grabarlo en vídeo para ver qué tipo de reacción tendrían sus padres Andrea y Mario al escucharlo.

Erika empezó diciendo: “Did you guys hear about that actress who got stabbed, Reese…” (“Chicos, ¿habéis oído eso de que han apuñalado a la actriz Reese..?”). A lo que su padre respondió: “¿Witherspoon?” (refiriéndose a la actriz rubia más legal cuyo apellido es un juego de palabras en inglés: “with her spoon” -con su cuchara). Y Erika remató, diciendo: “No, with a knife” (No, con un cuchillo).

La reacción de su madre fue de total confusión, pero su padre parecía tan encantado con la broma que se levantó y le dio un abrazo a su hija.

Erika dijo: “Mi padre se estuvo riendo mucho y luego estuvo contando el chiste durante dos semanas más o menos después de que grabara el vídeo. Le pareció graciosísimo”.

Con información de EUROPA PRESS