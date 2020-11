Andrés Arauz: “Hay un inmenso riesgo para la democracia en Ecuador”.

Ecuador vive momentos cruciales en su proceso electoral, pese a que se ha fijado para el 7 de febrero de 2021 el día para la elección de dignidades nacionales -entre ellas presidente y vicepresidente- no existe la seguridad de que el proceso se lleve a cabo.

Andrés Arauz candidato a la presidencia de la República por el progresismo Lista 1, insistió ante la comunidad internacional que los ojos del mundo deben fijarse en Ecuador.

“Les hacemos un nuevo llamado, no dejen de prestar atención a lo que ocurre en el Ecuador, hay un inmenso riesgo para la democracia, no solo con nuestra participación hay voces que tristemente impulsan que no haya elecciones, que se difieran para más adelante, cuando la democracia en el país es urgente, la ciudadanía está ávida de participar, ha tenido que aguantar 4 años de abandono, de políticas públicas desastrosas”.

“Somos el único binomio, el que precisamente lidera las encuestas, el que no ha sido autorizado para participar, nuestra candidatura todavía no está en firme, y eso debería ser una preocupación por la democracia del Ecuador”, dijo el aspirante a Carondelet, Andrés Arauz, durante una entrevista con el programa español En la Frontera 447, dirigido por Juan Carlos Monedero. Añadió que el Tribunal Contencioso Electoral debe estar bajo los ojos de América Latina y el mundo, señaló al programa “En la Frontera 447, dirigido por Juan Carlos Monedero”.

El binomio Andrés Arauz – Carlos Rabascall de la UNES (listas 1-5) permanece a la espera de la decisión del TCE, es evidente que determinados sectores y el mismo Gobierno no quieren que los ecuatorianos elijan en las urnas al candidato de su preferencia, “hemos tenido que enfrentar una política de gobierno a todo nivel, incluso, antes de anunciar nuestra candidatura, el secretario de Gabinete de la Presidencia amenazó con que cualquier candidato del correísmo sería apresado, que la justicia pondría sus ojos sobre él o ella”.

Los observadores electorales europeos son importantes para las elecciones generales del2021, dijo Arauz, y resaltó el esfuerzo interno que se está haciendo como organización política para evitar un fraude y contrastar la información oficial, en ese marco, la “open data o datos abiertos”, son relevantes porque permitirán que la ciudadanía, las universidades y demás actores, tengan acceso a la información disponible.

La juventud ecuatoriana tendrá protagonismo de ser gobierno. "Tenemos un paquete de política pública realmente transformador para la juventud, vamos hacia el trabajo digno universal partiendo de comprender al trabajo como un derecho humano, se trata de reconocer a los jóvenes que quieren aportar en el cuidado de la naturaleza, de los adultos mayores e incluso en la Economía Popular y Solidaria". Aseguró que su gobierno será feminista "tenemos la aspiración de lograr la igualdad, lo que implica erradicar la violencia de género en el Ecuador, que tristemente crece en el contexto de la pandemia; igualdad en la participación y condiciones laborales y de remuneración digna, así como, aplicar la paridad de género".

El gobierno de la UNES impulsa la democracia 3.0 que permite la interacción directa con el ciudadano; también, se promueve que el financiamiento de la campaña política permita el crowdfounding, “para poder reducir, mitigar o eliminar la dependencia de grandes chequeras que están presentes en la política, queremos este tipo de medidas, para que la tecnología sea un instrumento democratizador y pilar de nuestra gestión”.

¿Cuál es su reflexión sobre las otras candidaturas?

Al ser consultado sobre las otras candidaturas, reflexionó que existe una falta de claridad en las propuestas y que la estrategia del show está en marcha. “Frustra el hecho de que una persona que viene supuestamente de la lucha social, activista indígena, haya aplaudido el golpe de estado contra Evo Morales”.

Respecto a la participación de los “verdugos del pueblo”, en referencia a los banqueros y a la candidatura de Guillermo Lasso, su apreciación es que la banca visibiliza su poder político y ahora se ven necesitados de plantearlo de forma directa, “salen a defender directamente sus ganancias, sus intereses , sus comisiones abusivas, sus acosos a los ciudadanos y a las empresas, cuando no pueden cubrir sus obligaciones, creo que es positivo que la banca salga al frente, asuma una posición política de forma directa, esto es una victoria en términos democráticos”.

Con información del portal www.arauzrabascall.com