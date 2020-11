Binomio Andrés Arauz- Carlos Rabascall lidera en las encuesta a pesar de la persecución política e intentos de proscribir al progresismo

Fuerza Compromiso Social – lista 5 podrá participar en las elecciones generales del 2021, así lo anunció, el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, durante una entrevista en radio Atalaya de Guayaquil.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) desconoció lo actuado por el Consejo Nacional Electoral que pretendió eliminar a dicha organización, acogiendo un informe, sin sustento, de la Contraloría.

De todas formas, para el ex mandatario, no existe confianza en las instituciones electorales: “El binomio Andrés Arauz – Carlos Rabascall sigue impugnado, si no nos han descalificado es porque no han podido, porque ha habido mucha presión nacional e internacional, este caso llegó, incluso, hasta el Secretario General de las Naciones Unidas”.

Aun así, el panorama electoral es positivo para la coalición Unión por la Esperanza (UNES) listas 1-5. A pesar de los intentos de proscribir a la tendencia progresista, las encuestas preliminares ubican en primer lugar al binomio Arauz – Rabascall: “En votos válidos superamos el 40%, de lejos, en segundo lugar, está Yaku Pérez, en tercer lugar está Lasso; por eso la entrada de Álvaro Noboa, es una jugada política del gobierno, que destroza a Lasso, para trata de forzar a una segunda vuelta, es una jugada desesperada”.

Correa cuestionó la aseveración de “década perdida”, calificativo que embandera el actual régimen para echar por tierra los logros de la Revolución Ciudadana y darle coherencia a la persecución política que promueve.

“Somos los únicos los que nos hemos opuesto a este gobierno y desafiamos un sistema que 200 años nos ha mantenido en el subdesarrollo”, expresó.

En 10 años de Revolución Ciudadana se transformó el Ecuador, “inauguré hasta 30 escuelas por día, tomamos una economía de 4 mil millones y la dejamos en 100 mil millones, por primera vez la pobreza absoluta estuvo en dos dígitos, tuvimos reconocimiento del Banco Mundial, Naciones Unidades” dijo.

Ante los retos que asumirá el siguiente mandato y ante la aseveración de Lenín Moreno de “dejar la mesa ordenada”, el líder progresista señaló que “se recibirán ruinas” y, evaluó como, “gravísima”, la situación actual del país: “No va a dejar la mesa ordenada, no va a dejar mesa, todo lo destruyeron”.

El decrecimiento que se espera será del 11%, el doble a lo registrado en el feriado bancario, auspiciado por Jamil Mahuad, de ahí la importancia de recuperar la Patria, la economía en febrero de 2021, “nos jugamos la vida misma”, reiteró.

Confirmado.net / Radio Atalaya