Ministerio de Gobierno busca, “persigue”, a un inocente. “Inexplicable” es la reacción del abogado de Fernando Alvarado

Sin ningún tipo de sustento y con el único objetivo de continuar con la persecución que realiza al gobierno a quienes formaron parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, el Ministerio de Gobierno que lidera la cuestionada ministra Romo, publicó en su cuenta de twitter la imagen del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado como “el más buscado” y pidió a la ciudadanía información para su ubicación.

Esta absurda publicación no toma en cuenta que el Dr Alvarado fue declarado INOCENTE por el Tribunal en el proceso que siguió Fiscalía por el Caso #Secom.

Carlos Alvear, abogado defensor de Alvarado calificó de inexplicable la publicación

“El Dr Fernando Alvarado Espinel no tiene ninguna orden de captura por otro proceso, solo tenía una orden de prisión por el Caso #Secom pero ese caso ya se lo ganó en primera instancia, todavía no tenemos la sentencia por lo tanto no ha apelado la Fiscalía entonces estamos en ese momento procesal dentro de ese que es el único caso en el cual había una orden de prisión preventiva y por cierto no hay ningún otro caso más que esté en instrucción fiscal..”

En redes expresaron repudio por la acción gubernamental y solidaridad con Fernando Alvarado

Mi solidaridad con Fernando Alvarado, brutalmente perseguido por este Gobierno criminal.

Todo es cuestión de tiempo. https://t.co/iTxnK5ScZQ — Rafael Correa (@MashiRafael) November 11, 2020

María Paula Romo se constituye en el mayor atentado a los Derechos Humanos en el Ecuador.



Obnubilada por su odio enfermizo, ordena incluir en la lista de los más buscados a quien en derecho fue absuelto de toda culpa.

Mi solidaridad contigo @FAlvaradoE https://t.co/0hg98zYUjn — Francisco Hidalgo (@pacohidalgof) November 11, 2020

La muestra más clara de que pulverizaron el Estado de derecho la vimos hoy. Hace un mes Fernando Alvarado fue declarado INOCENTE por la justicia y ahora el Min. del Interior publica su foto como uno de "los más buscados".

¿Si dimensionan la atrocidad?

Mi solidaridad @FAlvaradoE pic.twitter.com/lBwWJPAgoh — Pabel Muñoz L. (@pabelml) November 10, 2020

Lo dice El Comercio….. declarado inocente pero es el más buscado? . ¡Que nivel de "institucionalidad"! "Ministerio de Gobierno pone a Fernando Alvarado como el 'más buscado' en casos de corrupción; Tribunal lo declaró inocente en octubre | El Comercio" https://t.co/GqcCI93aMg — Maria Isabel Salvador (@SalvadorMIsabel) November 11, 2020

Confirmado.net / Redes sociales / reporte radial Pichincha Comunicaciones