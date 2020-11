El Congreso de Perú destituye al presidente Vizcarra tras aprobar el segundo pedido de vacancia en su contra

El jefe de Estado fue sometido a un nuevo juicio político en medio de sospechas por un presunto caso de corrupción ligado a la obra pública.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, no superó con éxito el segundo pedido de vacancia en su contra este lunes y quedó excluido del Ejecutivo, mientras avanza en la Fiscalía una investigación por un presunto caso de corrupción en la construcción de un hospital cuando era gobernador regional de Moquegua.

Tras un extenso debate de más de cuatro horas, los detractores del mandatario en el Parlamento lograron conseguir los 87 votos necesarios de los 130 posibles para avanzar con la destitución. Así, la votación final del Congreso quedó con 105 a favor de la interrupción de su mandato y 19 que se inclinaron por la continuidad.

Por su parte, Vizcarra acudió a la sede del Legislativo para exponer su defensa ante los parlamentarios: “Una vacancia incrementaría los temores sobre la institucionalidad”, sostuvo. Además, pidió al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la interpretación de este recurso. En cuanto su acusación, remarcó: “No existe prueba fehaciente de delito alguno, y no la habrá, porque no he cobrado soborno alguno”. De todos modos, afirmó que dejará avanzar las investigaciones judiciales.

#LoÚltimo I El #PlenoVirtual

aprobó, con 105 votos a favor, la vacancia del presidente de la república, Martín Vizcarra Cornejo.

➡️ https://t.co/vhdgbG5lSI pic.twitter.com/LnX8DY5ti3 — Congreso del Perú (@congresoperu) November 10, 2020

