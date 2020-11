Nadal: “Los resultados me dicen que no soy demasiado viejo porque sigo siendo competitivo”

El español llegó a las cifra de las 1000 victorias tras superar a Feliciano López en el debut de París Bercy. Con este triunfo es el cuarto tenista desde la Era Open en llegar a este número. Nadal sigue agrandando su historia pero todavía se muestra ambicioso de cara al futuro.

Rafa Nadal no para de agrandar su historia en el mundo del tenis. París-Bercy fue testigo del hito del tenista balear tras conseguir la victoria número 1.000. Desde la Era Open es el cuarto tenista que ha logrado esta marca aunque todavía tendrá tiempo para seguir mejorando sus registros. Nadal es un ejemplo como deportista y como persona por sus valores. Causalidades de la vida que ha logrado esta marca en una superficie que nunca ha sido su predilecta y un torneo que nunca le ha visto al ex número uno reinar.

Tras su remontada ante su amigo Feliciano López que le puso muy cara la victoria habla para los medios de comunicación. Nadal dejó unas frases que siguen mostrando su ambición y a la vez la humildad a pesar de ser uno de los mejores deportistas de toda la historia. “La clave es jugar muy bien durante mucho tiempo. No hay otra opción que jugar bien durante muchos años para sumar tantas victorias. En mi caso personal, me he enfrentado a momentos difíciles, con lesiones largas y complicadas. Pero siempre he mantenido la ilusión y la pasión para seguir adelante” añadió el español.

El español siempre ha tenido un gran equipo detrás de su figura que le han ayudado en los momentos más difíciles como ha reconocido. También aseguró que en el tenis se aprende a vivir con la derrota, ya que habitualmente llega cada semana. Ahora se muestra ambicioso para seguir sumando victorias. “Los resultados me dicen que no soy demasiado viejo porque sigo siendo competitivo. Demasiado bueno tampoco, porque he perdido algunos partidos. Por suerte he ganado más que perdido. En este deporte se pierde casi cada semana y vivimos con la victoria y la derrota permanente, vivimos con ello y aceptar las dos opciones nos ayuda a competir de una manera mejor“.

Para finalizar también habló sobre el partido, ya que empezó muy mal y cerca estuvo de la derrota, aunque al final pudo acabar remontado. “Empecé el partido de la peor forma posible. Al final encontré la manera y estoy muy orgulloso de esta victoria. A veces la satisfacción personal es mayor cuando se logra de forma difícil que cuando lo consigues con facilidad” finalizó.

Con información del Canal Tenis