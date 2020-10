Financiación de campaña electoral en EE.UU.: el caro camino hacia la Casa Blanca

“Hay dos cosas importantes en política: la primera es el dinero y la segunda no la puedo recordar”. Este comentario ingenioso de 1895 se atribuye a Mark Hanna, senador de Ohio. 125 años después, sigue siendo válido para la política estadounidense.

Un candidato político no llega a ninguna parte en Estados Unidos, sobre todo no a la Casa Blanca, sin tener muchos millones de dólares. Durante la actual campaña electoral, los candidatos de todos los partidos recaudaron la suma récord de 3.700 millones de dólares (3.170 millones de euros) y ya se han gastado 3.500, según datos de la Comisión Federal Electoral (FEC). La FEC es una agencia federal independiente que regula la financiación de campañas electorales.

La cifra de 3.700 millones “incluye a todos los que se presentaron (como candidatos) a la presidencia”, dijo la comisionada de la FEC, Ellen Weintraub, en una conferencia de prensa.

Muchos de los candidatos demócratas, como Bernie Sanders, Elizabeth Warren y la actual candidata a la vicepresidencia de Biden, Kamala Harris, permanecieron en la carrera por la nominación de su partido durante mucho tiempo, por lo que no es de extrañar que se haya disparado el alto volumen de donaciones.

Mucho entusiasmo, pequeñas donaciones

Hasta ahora, Biden ha recaudado 952 millones de dólares y Trump, 601 millones (hasta el 29 de octubre). Estas cifras son muy sorprendentes teniendo en cuenta el número de donantes: solo se puede donar 2.800 dólares por persona y organización. Los candidatos no pueden aceptar dinero de fuentes extranjeras.

En estas elecciones, las pequeñas donaciones a todos los candidatos juegan un papel especial. “Ha sido realmente fenomenal”, dijo Weintraub. “Muchas personas que donan pequeñas cantidades de dinero, repiten a menudo, porque están muy entusiasmadas con su candidato o, en otros casos, porque no se sienten identificadas con los otros candidatos”, aclaró.

Según la comisionada, durante la conferencia de prensa, más de los 1.300 mil millones de dólares proceden de donaciones individuales de no más de 200 dólares.

Más tiempo para la política

Este récord de donaciones suena contradictorio si se tiene en cuenta la grave recesión económica que sufre el país. Muchos estadounidenses han perdido sus trabajos durante la pandemia de coronavirus, se enfrentan a desalojos o más gastos en salud.

Weintraub cree que la gente, al estar en casa, tiene probablemente más tiempo para centrarse en política, informarse y luego donar dinero a su candidato favorito. Además, en la actualidad es muy fácil hacer una transferencia online. En el pasado, mucha gente probablemente pensaba que no valía “la pena el esfuerzo de emitir un cheque por tres dólares”, dijo Weintraub. “Ahora las campañas envían constantemente correos electrónicos, mensajes de texto y enlaces para recaudar cantidades relativamente pequeñas de dinero. Es muy fácil donar”, afirmó.

Campaña electoral larga y país enorme

Pero, ¿por qué es tan caro participar en las elecciones presidenciales? En primer lugar, para llegar a la Casa Blanca hay que recorrer un largo camino. En el país no está estipulado cuándo los potenciales candidatos pueden comenzar a conquistar a sus posibles votantes, a diferencia de Alemania, donde, por ejemplo, la campaña se limita a un período breve antes de las elecciones.

Un candidato estadounidense comienza su campaña al menos un año y medio antes del día de las elecciones. Y luego está el gran tamaño del país. Por lo general, los candidatos recorren los 50 estados, desde reuniones públicas en Maine hasta visitas a fábricas en Texas. Los principales candidatos tienen una oficina en cada estado y tienen que pagar a los empleados.

Super PAC

Y luego están los Super PACS (Comités de Acción Política), grupos que apoyan iniciativas políticas o a candidatos haciendo campaña, por ejemplo, produciendo la publicidad electoral. Estas organizaciones puede recibir donaciones sin límite de cantidad. Así lo decidió la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

“Los Super PACs pueden aceptar dinero de empresas y organizaciones laborales, lo que los candidatos y los comités de partido no pueden hacer”, explicó Weintraub. “No hay restricciones sobre las donaciones a Super PACS o sus gastos. Solo digo que realmente no comparto la línea de la Corte Suprema. Pero no soy una jueza de la Corte Suprema. Solo soy una simple comisionada electoral”.

Con información de Deutsche Welle