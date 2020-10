Corte Constitucional impide participación de Andrés Arauz en audiencia que trata inconstitucionalidad de Ley Humanitaria

Andrés Arauz candidato presidencial por el progresismo, presentó un Amicus Curiae ante la Corte Constitucional por la inconstitucionalidad de la Ley Humanitaria. Considera que la Ley contraría Pactos internacionales que reconocen el derecho al trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias para los trabajadores.

Pese a que constaba en agenda pública para exponer sus argumentos, la Corte Constitucional no permitió su participación.

“Hoy (ayer) tenía que comparecer en audiencia pública en la Corte Constitucional y no me dejaron participar, me expulsaron de la sesión de zoom que habían convocado porque saben que nosotros vamos ahí a pronunciarnos con fuerza para defender los derechos de los trabajadores del Ecuador, los derechos de las familias..”

Arauz ha mencionado que apenas asuma el poder lo primero que hará será trabajar con sus asambleístas para derogar la Ley Humanitaria y así volver a tener nuevamente condiciones dignas que se respeten a los trabajadores.

“En una crisis en costo no tienen que asumir los trabajadores, tienen que asumir los que han venido ganando enormes utilidades a lo largo de los años..”.

