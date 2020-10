Ministro de Salud: “Yo no tengo un hospital de los 134 que pudiera decir que en la pandemia se manejó adecuadamente”

Nuevamente el ministro realiza declaraciones desafortunadas en el contexto de la Covi-19. En el programa que transmite el medio oficialista TC Televisión, señaló que la corrupción es el peor de los males y reveló que en todos los hospitales de la red pública hubo malos manejos durante la pandemia.

“La corrupción se constituye en el peor mal de este país. Yo no tengo un hospital, uno de los 134 hospitales que yo pudiera decir que durante la pandemia se manejaron adecuadamente, que yo no he visto que hubo sobreprecio, que hubo un exceso de uso de ínfimas cuantías o que se usó el presupuesto de manera adecuada, muchos también pecaron por omisión.

El ministro de Salud del Ecuador, Juan Carlos Zevallos declaró que los médicos llevaron al virus a los hospitales, esa afirmación provocó una indignación generalizada en amplios sectores del país.

Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública exige a ministro Zevallos “retractarse de sus irreflexivas declaraciones y presentar disculpas por la ofensa emitida al personal de salud del país”.

