Encuesta de Omar Maluk: Andrés Arauz 40.2% votos válidos, saca 10 puntos de diferencia a Lasso.

Un trabajo de investigación realizado por el experto Omar Maluk Salem sobre intenciones de voto presidencial para Ecuador 2021, coloca al candidato del progresismo Andrés Arauz en el primer lugar con un 40.1% frente al 30.9% del derechista Guillermo Lasso.

“Este porcentaje es sobre las personas decididas, ahí he retirado los blancos que es el que puso cero, he retirado los rechazados; los que están ahí son los que pusieron 5 en el que uno es totalmente en desacuerdo no voy a votar por el no me parece un buen candidato no es opción para votar por el, abstención, voto blando, etc.. Ahí gana Arauz con el 40.2, Guillermo Lasso con el 30.9% y Yaku Pérez con el 13%”, señaló Omar Maluk al programa Un Café con JJ.

OMAR MALUK ENTREVISTA CON EL PROGRAMA UN CAFÉ CON JJ

Aquí el trabajo de investigación sobre las intenciones de voto presidencial para Ecuador 2021. Son 20 imágenes que las pondré en 5 twitts al hilo pic.twitter.com/yV10clil6S — Omar Maluk Salem🐐 (@omarmaluk) October 27, 2020

Correa: “Las noticias son MUY buenas, pero confiarnos sería nuestro PEOR error”.

“Las noticias son MUY buenas, pero confiarnos sería nuestro PEOR error A seguir trabajando como el 1er. día, con infinito amor por la Patria herida Juntos, recuperaremos el futuro TODOS SOMOS 1 P.D. Esta encuesta es de un opositor que algo sabe de Estadística, no así de Economía”, dijo Correa en su cuenta de twitter.

P.D. Esta encuesta es de un opositor que algo sabe de Estadística, no así de Economía😉 pic.twitter.com/DwdIf7fMY3 — Rafael Correa (@MashiRafael) October 27, 2020

