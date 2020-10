Correa: “Ecuador seguirá la tendencia del retorno al progresismo”. VIDEO

El retorno de Bolivia al progresismo de la mano de Luis Arce después del golpe de estado protagonizado por las élites bolivianas en contra de Evo Morales, abre un importante espacio para la tendencia en la región.

Chile es la cuarta victoria del progresismo en América Latina: Elección de Andrés Manuel López Obrador; La elección de Alberto Fernández en Argentina; La elección de Luis Arce en Bolivia; El triunfo del “Apruebo” del cambio de la Constitución en Chile.

En entrevista con Tu Radio de Santo Domingo de los Tsáchilas, el expresidente Rafael Correa Delgado señaló que el resultado en Bolivia se trata de una tendencia progresista que empezó a principios de siglo pero también con oscilaciones que no es lo mismo que el péndulo.

“Después del 2014 hubo una arremetida neoliberal terrible con el apoyo de Estados Unidos, de la prensa con la articulación de las élites nacionales dieron el golpe de estado en Brasil, ganaron las elecciones con apoyo de la prensa en Argentina, se apoderaron de Ecuador perdiendo las elecciones con la traición de Moreno, dieron el golpe de estado en Bolivia; la gran diferencia es que la gente tiene con que comparar (….) ojala que aprenda la oligarquía ecuatoriana que con esas difamaciones no llegan a ningún lado, con esa persecución la gente ya no come cuento y tienen con que comparar..”

Insistió que el retorno al progresismo le conviene a America Latina que es la región más desigual del planeta.

“Necesitamos de un modelo que busque la justicia, con un adecuada participación del estado, sector privado que busque la solidaridad, ese modelo que nos dio tanto éxito entre el 2007 al 2017”, agregó.

Confirmado.net / Tu Radio 88.9 FM