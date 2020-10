Carlos Rabascall: “Ya es hora de cambiar la forma de hacer política en el país”.

El candidato a la vicepresidencia por el progresismo Carlos Rabascall recorre el país presentando las propuestas de cambio que buscan implementar a partir del 24 de mayo de 2021. En su parada en Guayaquil se refirió al anuncio de una impugnación a su candidatura porque supuestamente estaría reñida con la Ley electoral.

“En el año en que mi abuelo el Doctor Severo Rabascall, me regaló una acción del Banco de Guayaquil, que para ese año no pertenecía a sus actuales dueños y no tenía intereses en paraísos fiscales. Lamento que se pretenda ensuciar la campaña electoral y lamento más la falta de ética”.

También pidió a los medios trabajar con rigurosidad periodística. “Les invitó a que si quieren hacer campaña electoral a favor de su candidato, lo hagan despojándose de su condición de comunicadores y dando la cara como lo hacemos las personas honestas”.

“Quieren mediante mentiras y calumnias engañar y confundir a la ciudadanía, saben que el #BinomioArauzRabascall es el binomio del pueblo, lo que no saben es que Ecuador ya no come cuento”.

En la actualidad las acciones que tengo en el Banco de Guayaquil totalizan 3 dólares, equivalente a una siete millonésima del total del paquete accionario total del Banco. Soy un accionista micro minoritario lo cual esta excluido como prohibición por la ley.

Andrés Arauz: “No te preocupes, Carlos, que el pueblo ecuatoriano recuperará su futuro con campaña limpia y contundencia democrática”.

El candidato a la presidencia por el progresismo, Andrés Arauz, señaló que las pseudo-denuncias sin sustento también son campaña sucia”.

No te preocupes, Carlos, que el pueblo ecuatoriano recuperará su futuro con campaña limpia y contundencia democrática.

