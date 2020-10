Experto Carlos Soria: “Ahora resulta que Ola Bini ha estado trabajando para el Gobierno”

El abogado Carlos Soria en su cuenta de twitter reaccionó ante una publicación de un portal de noticias respecto a una supuesta red de espionaje que habría sido armado en un centro carcelario para “perseguir a los opositores al gobierno” en la que supuestamente habría participado el informático Ola Bini, acusado por el gobierno por “atentar contra la seguridad nacional”.

El gobierno acusó a Ola Bini primero de querer desestabilizar al régimen; luego lo acusaron de atacar sistemas informáticos; más adelante le cambiaron los cargos por acceso no consentido a un sistema informático. Ahora resulta que “espiaba” para un gobierno que lo detuvo ilegal y arbitrariamente.

“No nos olvidemos también que hasta ahora a @olabini se lo ha acusado de lo siguiente:

1. Actividades de desestabilización al Gobierno de @Lenin junto a dos rusos (hasta ahora no asoman los rusos)

2. Ataque a sistemas informáticos (hasta ahora no sabemos cuáles fueron)…

3. Acceso no consentido a un sistema in formático (no ha habido acceso).

“Y ahora resulta que después de todo esto, no ha sido así, si no que más bien era todo lo contrario. ¡Ha estado trabajando con otro detenido en acciones de espionaje para el gobierno de Moreno!”, reiteró.

