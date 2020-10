Entrevista a Saadat Aghajani, el Embajador de Irán en Quito, con motivo del quinto año desde la firma del Acuerdo Nuclear

Embajador de Irán en Ecuador: Los estados miembros de la ONU están obligados a implementar la resolución del Consejo de Seguridad, de conformidad con la RCSNU 2231 y sus obligaciones en virtud del artículo 25 de la Carta de la ONU.

Pregunta: Estamos en el quinto aniversario de la implementación del acuerdo nuclear y la emisión de la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿por qué es importante esta fecha?

Como saben, el 18 de octubre de 2020, se cumplen los cinco años desde la adopción del Acuerdo Nuclear o PAIC, considerado como el día de la terminación automática de algunas de las restricciones restantes en la Resolución 2231, incluida la exportación e importación de artículos militares especificados en la Resolución 2231 y el levantamiento de las restricciones de viaje para ciertas personas naturales indicadas en el listado de la Resolución 2231. Estados Unidos ha realizado dos intentos fallidos en el Consejo de Seguridad de la ONU en los últimos meses para imponer un embargo de armas a Irán y restablecer las Resoluciones 1696, 1737, 1747, 1803 y 1929, intentos que fueron rechazados por una abrumadora mayoría de miembros del Consejo de Seguridad. De conformidad con el Anexo 5 de PAIC y el Anexo B de la Resolución 2231, desde el 18 de octubre de 2020, finalizarán algunas restricciones restantes, incluido el sistema de emisión de licencias para la exportación e importación de artículos de armas, la prestación de servicios financieros relacionados y el viaje de 23 funcionarios militares y políticos. Según la Resolución 2231, todos los gobiernos pueden participar en actividades de comercio de armas con Irán.

Pregunta: ¿Cuáles son las consecuencias de no eliminar las restricciones mencionadas en la Resolución 2231?

Aunque, con la retirada de Estados Unidos del Consejo de Seguridad de la ONU y la reimposición e intensificación de las sanciones unilaterales, sus efectos extraterritoriales, Irán no se beneficia económicamente de PAIC, pero políticamente, la eliminación automática de las restricciones restantes es el único beneficio que queda para la República Islámica de Irán en el marco de PAIC y la Resolución 2231. Por lo tanto, si no se logra el levantamiento de las restricciones, no tendrá sentido esperar que la República Islámica de Irán siga implementando y continúe su presencia en PAIC. La responsabilidad y consecuencias de cualquier acción o postura que implique privar a nuestro país de estos intereses políticos y económicos deberá ser asumidos por los gobiernos o individuos que así actuasen. La resolución 2231 es una resolución para levantar las sanciones, no para imponerlas, y, de hecho, algunas de las restricciones restantes, como los embargos de armas serán levantados por completo según un cronograma que ha sido cuidadosamente diseñado, como resultado de largas negociaciones con el P5 + 1. El sistema de la Resolución 2231 es un sistema automático para poner fin a las sanciones y no un sistema para extender o mantener las sanciones. La diferencia entre la Resolución 2231 y las otras resoluciones de antes de PAIC es que el texto de la Resolución 2231 no contiene ninguna sanción. Además, no es necesario ratificar o emitir ningún documento como una resolución, una declaración del presidente, o un comunicado de prensa del Consejo de Seguridad.

Pregunta: ¿Cuál es la conexión entre la Resolución 2231 y el tema de la carrera armamentista de los países grandes en Oriente Medio?

Lamentablemente, quienes reclaman paz y seguridad en el Oriente Medio, son los mismos que a su vez son los mayores exportadores e importadores de armas a la región y lo han convertido en un gran depósito de armas. Los invito a observar los informes del Instituto Chipriota de Estudios sobre la Paz y la Seguridad: vean cual el la cantidad y el volumen de ventas de armas de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania y otros países europeos a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin en los últimos años. Si bien Irán tiene más del doble de la población y el territorio de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, las importaciones totales de armas de Irán en el período 2009-2018 fueron solo el 3,5 por ciento de las importaciones militares totales de Arabia Saudita. Además, las múltiples bases militares de potencias intervencionistas extranjeras en el Golfo Pérsico y Oriente Medio, solo ha causado guerras y conflictos interminables, y el crecimiento del terrorismo extremista takfiri.

Pregunta: ¿Cuál es la responsabilidad de otros países y de la comunidad internacional hacia el acuerdo nuclear y la Resolución 2231?

En el período anterior al Acuerdo Nuclear (PAIC), algunos estados miembros de la ONU en aras de implementación de las sanciones del Consejo de Seguridad en virtud de las Resoluciones 1696, 1737, 1747, 1803 y 1929, habían promulgado leyes para implementar las disposiciones de las resoluciones a nivel nacional. Sin embargo, con el fin de estas restricciones y prohibiciones a partir del 18 de octubre de 2020, se espera que aquella parte de las leyes nacionales relacionadas con las restricciones al comercio de armas y las prohibiciones de viaje sean enmendadas y derogadas. En nuestra opinión, es fundamental que los gobiernos se abstengan de emitir posiciones contrarias al espíritu y al texto explícito de la Resolución 2231.

Confirmado.net