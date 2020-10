Expresidente Correa: “Yo no aceptaré ni pediré un indulto. Voy a probar que existe fraude procesal y demostraré la verdad”

La justicia ecuatoriana en tiempo récord proscribió al expresidente Rafael Correa para impedir su participación electoral en las elecciones de febrero de 2021. En el marco del denominado caso “Sobornos” la justicia ecuatoriana condenó en sentencia “express” a Correa por haber ejercido “un influjo psíquico” a los exfuncionarios y empresarios privados para que cometan los supuestos ilícitos.

En este contexto, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa defendió su inocencia y aseguró que “no aceptará ningún tipo de indulto” por parte del Gobierno en el marco del ‘caso Sobornos’, por el que fue condenado a ocho años de prisión.

Correa, que vive actualmente en Bélgica y ha afirmado que tampoco solicitará perdón alguno, ha hecho hincapié en que probará que durante el juicio en su contra se cometió fraude procesal y para ello ha reiterado que toda la información sobre el fraude procesal se encuentra en www.justiciaamarrada.org

“Yo no aceptaré ni pediré un indulto porque no he hecho nada malo. Les voy a probar que existe fraude procesal y demostraré la verdad. La gente sabe que soy un luchador”, señaló Correa en una publicación difundida a través de su cuenta en Twitter.

Así, ha especificado que “el indulto es algo que se le ofrece a la gente que está presa” y ha manifestado que “solo un ciego del odio podría comprar esas tonterías”. “Me acusarían de recibir 6.000 dólares, ¿no es que habíamos robado 70.000 millones? No se han pasado tres años y medio repitiéndolo? ¿Quién puede ocultar 70.000 millones?”, ha dicho, según la Agencia Sputnik.

“Tenía un recurrente sobregiro, y pedí prestado $6.000 del fondo solidario que teníamos en la Presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo (tengo los cheques de $500 mensuales). ¡NO SEAN RIDÍCULOS!”, dijo el exmandatario.

“Todo está probado. Pero dijeron que el fondo no existía y que era coima. Voy a probar que hubo fraude procesal. (…) No es la primera vez que tengo que enfrentarme a estas canalladas y demostraré la verdad”, ha afirmado antes de expresar que “los corruptos son ellos”.

Sobre la solicitud enviada por el juez León a la agencia policial internacional Interpol que “se proceda con la notificación roja”, Correa tildó de “ridícula” la solicitud de la Justicia ecuatoriana y acusó a León de ser un “completo corrupto”.

Confirmado.net /