Andrés Arauz: “Hay que hablar de los muertos por la represión del gobierno hace un año y también de los 30.000 muertos en exceso por la negligencia”

El candidato presidencial por el progresismo Andrés Arauz concedió una entrevista a radio Centro de Guayaquil. Se trató el tema de la represión gubernamental durante los hechos de octubre del año pasado y también la negligente acción del régimen en la pandemia de la Covid-19.

“Podemos hablar de los muertos por la represión del gobierno hace un año y podemos hablar también de los 30.000 muertos en exceso que han ocurrido por la negligencia que seguramente se convertirán en crímenes de lesa humanidad en como enfrentó este gobierno la pandemia.”

“En marzo de este año me dolió poder ver que este gobierno cuando decía que no había plata para defender a nuestros enfermos, a nuestros seres queridos que estaban falleciendo estaban prepagando 2.000 millones de dólares al exterior, estaban anticipando el pago para quedar bien con un grupo de banqueros cuando los ciudadanos estaban muriendo”

EN CONTEXTO

Las muertes sin respuesta del Paro Nacional en Ecuador (WAMBRA Medio digital comunitario)

Son once historias, once nombres muy poco pronunciados después del fin del Paro Nacional y el Levantamiento Indígena en Ecuador que movilizó a miles de personas durante once días en octubre del 2019, y fue el primer paso de un multitudinario camino de protestas en otros países de América Latina, contra las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la desigualdad que ha generado el neoliberalismo en la región. Once fallecidos y asesinados en el contexto de las protestas, de los cuales más de la mitad son indígenas, tres son jóvenes y uno es adolescente afro descendiente.

Antes de morir en octubre durante el Paro, ellos eran campesinos, agricultores, ganaderos, albañiles, estudiantes, electricistas, estibadores, mingueros, empleada pública, obreros, cantores. A uno le gustaba el punk contestatario; a otro, cantar música popular en las fiestas comunales. Cada uno dejó a uno, dos, siete, nueve hijos e hijas; en total veinte y tres huérfanos, la mayoría de padre, y dos de madre. También hay varios que dejaron a sus madres y padres sin su sustento de vida, pero esta pérdida no tiene nombre en castellano; nadie puede nombrar lo que siente Himelda Rivera, Gloria Bone, o María Aurora Chilpe por haber perdido a uno de sus hijos. Muchos tienen apellidos de ascendencia indígena y afro descendiente. Esto, en Ecuador, un país con una historia colonial, les otorga características socioeconómicas bajo la línea de la pobreza.​

Confirmado.net / Radio Centro Guayaquil / La Tercera Chile