Carlos Rabascall: “No habrá odio, venganza pero tampoco promoveremos la impunidad..”

El candidato a la vicepresidencia de la República por el progresismo, Carlos Rabascall concedió una entrevista al programa Un Café con JJ, allí se refirió a varios temas de la coyuntura nacional y precisó aspectos en los temas políticos, económicos. sociales, judiciales.

“No habrá odio, venganza pero tampoco promoveremos la impunidad..”

“En el nuevo Ecuador que nosotros proponemos no hay espacio ni para el odio ni para la venganza porque eso no hace bien al país y tampoco voy a permitir que eso exista. He conversado con Andrés Arauz y el tampoco está en la línea ni del odio ni de la venganza, estamos en la línea de la reivindicación de los derechos del Ecuador (….) lo que sí tenemos que aclarar una cosa que tampoco vamos a promover la impunidad porque todo aquel que ha transgredido en las leyes tiene que responder porque no se trata de que a pretexto de la paz renunciemos a la justicia..”

Confirmado.net / Un Café con JJ