Carlos Rabascall: “No vamos a permitir que se ponga a nuestro pueblo de rodillas”. Sobre pedido del incremento del IVA

El acuerdo firmado entre el régimen de Moreno y el Fondo Monetario Internacional contempla más ajuste en los años 2021 y 2022. El FMI pide el incremento del IVA en tres puntos porcentuales del 12 % al 15 %.; la eliminación de la devolución del IVA a los adultos mayores; un impuesto especial a la gasolina, entre otros.

El candidato por el progresismo -Lista 1-, Carlos Rabascall advirtió que no permitirá que se ponga al pueblo ecuatoriano de rodillas.

“Pretender subir el IVA al 15% es un absurdo, eso es seguir creando problemas a la economía y afectando los presupuestos de las familias ecuatorianas y eso no lo podemos permitir, eso no lo podemos admitir. Cuando el Binomio de la Esperanza de Andrés Arauz y Carlos Rabascall ganen las elecciones, vamos a decirle al Fondo Monetario Internacional que nos sentemos a conversar que no vamos a permitir que jamás se ponga a nuestro pueblo de rodillas..”

