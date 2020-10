🌋 The last km effort of @Jonatha61330275 at the top of the Etna Climb at Giro d’Italia 2020, Stage 3!



🌋 L'ultimo chilometro di @Jonatha61330275 sulla cima dell'Etna alla Tappa 3 del Giro 2020!#Giro pic.twitter.com/i45mlrWT8V