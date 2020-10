Rafa Nadal: “No imaginaba una primera semana tan buena de juego después de tanto tiempo”

El tenista español Rafa Nadal se mostró satisfecho por su pase este domingo a los cuartos de final de Roland Garros, sobre todo porque no esperaba tener “una primera semana tan buena de juego después de tanto tiempo”.

“Ya estoy en cuartos de final y es un objetivo cumplido, y aunque ahora viene la parte más difícil del torneo, no imaginábamos tener una primera semana tan buena de juego después de tanto tiempo”, se sinceró Nadal tras su victoria ante el estadounidense Sebastian Korda a ‘Eurosport’.

Para el balear, hasta el momento su andadura por el torneo “ha sido positiva” y ha conseguido irse “adaptando”. “Ahora toca un rival muy difícil en la siguiente ronda (Jannik Sinner) y como dije al inicio del torneo, aunque las condiciones no son las ideales para mi estilo de juego, convivo con ello e intento jugar mi mejor tenis”, apuntó.

“Entreno y compito con la mejor actitud de buscar soluciones durante los partidos para adaptarme a esa condiciones. Ni una mala cara o queja y aceptar todo lo que viene para tener las máximas oportunidades posibles”, añadió el 12 veces ganador del ‘grande’ parisino.

Sobre las condiciones que afrontaron este domingo con fuerte viento en la Philippe-Chatrier, el balear recordó que ya está “acostumbrado”. “En ocasiones he jugado en condiciones similares a las de hoy así que sé cómo funcionan las cosas. Hay momentos en los que la bola no se mueve o errores no forzados, y lo principal es estar tranquilo y aceptar las cosas como vienen”, expresó.

“Tengo muchos partidos aquí y sé lo que hay que hacer cuando hay tanto viento. La clave está en estar sólido durante todo el partido y saber que será largo. En esta situación con viento hay que forzar al rival a golpear muchas veces la bola porque con el viento se pierde precisión. Quizás para Korda sí fueron sensaciones nuevas al jugar así en su primer partido en esta Chatrier, pero ha jugado muy bien a pesar de pequeños errores lógicos y normales”, sentenció.

Confirmado.net / EUROPA PRESS / Roland Garros