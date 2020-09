Alexis Mera “Solo me voy preso por mis ideas, soy un preso de conciencia”

Alexis Mera sentenciado por el supuesto delito de cohecho, en el contexto del cuestionado caso “Sobornos”, fue trasladado al Centro de Rehabilitación de Latacunga. El exfuncionario reiteró que es una persona inocente y un perseguido político.

“Soy un perseguido político, no he robado ni un centavo, no he cogido dinero de nadie. Solo me voy preso por mis ideas, soy un preso de conciencia , eso es lo que sucede. Es una justicia corrupta la que me está persiguiendo”, sostuvo Mera.

Me iré a la cárcel sin haber visto un centavo, ni conocer ninguna estructura delincuencial, gracias a una justicia corrompida y funcional con la prensa — Alexis Mera (@alexis_mera_g) September 7, 2020

Los Jueces Nacionales Saquisela, Rodriguez y Leon alteraron mi testimonio deliberadamente para condenarme por cohecho. Deberán irse presos por prevaricar de esta forma. Aquí, la denuncia que he presentado contra ellos pic.twitter.com/4p3THDckEf — Alexis Mera (@alexis_mera_g) August 19, 2020

El #CasoBochornos es una gran charada, imposible en un Estado de Derecho.

NUNCA han existido “sobornos”.

La agresión contra Alexis Mera duele e indigna, demuestra la forma despiadada con la que el régimen ha brutalizado la política.

¡Resistiremos y venceremos! https://t.co/5vYLTMeSYx — Rafael Correa (@MashiRafael) September 24, 2020

La justicia ecuatoriana en la etapa de casación confirmó la cuestionada sentencia en contra del expresidente de la república Rafael Correa Delgado y otros exfuncionarios y empresarios. Con ello proscribió políticamente a Rafael Correa para impedir su participación política en las futuras elecciones que están señaladas en primera instancia para febrero de 2021.

Carlos Alvear:”Caso Sobornos es político, es una cacería de brujas injusta contra personas que efectivamente no han cometido delitos”

Fausto Jarrín: “Por la premura de evitar que Correa vaya como candidato han violado todas las garantías del proceso”. (Caso Sobornos)

