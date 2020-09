Arauz: “Con el triunfo los ecuatorianos volveremos a tener Patria”

Ecuador irá a las urnas el próximo 7 de febrero de 2021 para renovar las principales dignidades del país, entre ellas presidente, vicepresidente de la República; asambleístas nacionales, provinciales y representación andina. El proceso electoral lleva adelante un Consejo Nacional Electoral cuestionado cuyos vocales fueron puestos por los movimientos o partidos políticos, sin que exista independencia que pueda garantizar transparencia en el proceso.

El progresismo redefinió su binomio luego de que los poderes fácticos proscribieron al expresidente de la República Rafael Correa con una sentencia express en el polémico caso “Bochornos” que ha sido denunciado como persecución política. Andrés Arauz y Carlos Rabascall son las cartas que tienen el progresismo y su inscripción se realizará en los próximos días.

Andrés Arauz juventud y capacidad

Juventud y capacitación. Estas son dos de las principales características de Andrés Arauz (Quito, 1985), quién es el candidato a la Presidencia de Ecuador por la coalición Unión por la Esperanza en las próximas elecciones, previstas para el 7 de febrero de 2021. Le acompañará como candidato a la Vicepresidencia Carlos Rabascall, economista, empresario, comunicador social.

El candidato presidencial por el progresismo Andrés Arauz se estrena en la escena política electoral con grandes probabilidades para un triunfo categórico, según varias encuestas nacionales e internacionales que se han difundido en las últimas semanas.

“Estamos contentos animados de representar al pueblo ecuatoriano pero alertas por la posibilidad de que se nos quiera impedir la participación democrática, estamos por otro lado confiados en que el pueblo ecuatoriano ahorita tiene conciencia histórica y estará muy vigilante de esta situación y también porque el marco legal, reglamentario nos apoya totalmente”, señaló en entrevista a Confirmado.net

“No hemos recibido ninguna notificación oficial por parte del CNE al respecto de este tema porque el CNE no se puede pronunciar ahora, recién se pronunciará a partir de que nosotros ingresemos la solicitud de inscripción y es allí en donde recién se ponen a evaluar si es que ellos consideran, si es que se aceptó o no la nominación y allí dirán que hay una firma faltante, una sentencia ejecutoriada -por favor reemplace el nombre- insisto que en el marco legal estamos perfectamente cubiertos, no hay ningún riesgo desde la perspectiva jurídica, ahora si es que quieren aplicarse arbitrariedades que violentan la democracia, las reglas de juego y atentan contra los derechos que casi la mitad de la población que quieren votar por el binomio de la esperanza, creo que tendrán que enfrentarse a una situación de otras dimensiones”.

Acciones internacionales paralelas

El progresismo ha realizado gestiones ante diferentes entidades y organismos internacionales. Envió una carta a Josep Borell, Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad para que observe el proceso electoral en marcha. Josep Borrell ha convocado a una reunión urgente para realizar el envío de una comisión anticipada de observación electoral no solo para el 7 de febrero sino para observar el proceso electoral desde la inscripción de candidatos.

Arauz también También tenemos una gestión realizada con el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres que también se ha comprometido a velar por los derechos de la democracia y los ciudadanos ecuatorianos; también han realizado muchas gestiones de ecuatorianos comprometidos con el derecho a elegir, en el ámbito latinoamericano ya han existido pronunciamientos de expresidentes, de redes de partidos políticos inclusive por fuera del progresismo que simplemente están buscando que haya la opción de la democracia.

“Nosotros tenemos todos los elementos para cuidar nuestra votación para asegurar que tendremos ese triunfo electoral y de ahí lo más importante es ponernos a gobernar, los ecuatorianos están en un momento de desesperanza ansiosos de que pueda llegar un gobierno que pueda devolverle la dignidad a las familias ecuatorianas que podamos volver a tener patria, que podamos volver a tener oportunidades económicas, como hemos dicho volver a tener dinero en los bolsillos para poder reactivar la economía”, agregó.

Confirmado.net