El mundo en alerta, Unión Europea enviará comisión urgente para revisar proceso electoral ecuatoriano. La ONU también al tanto

Una comisión internacional de la Unión Europea llegará en los próximos días para recabar información respecto al proceso electoral ecuatoriano. El anuncio lo hizo el candidato del progresismo Andrés Arauz. También menionó que la Organización de Naciones Unidas está al tanto.

“Hemos tenido pronunciamientos de expresidentes de redes de partidos políticos inclusive por fuera del progresismo que simplemente están buscando que haya opción de la democracia, el mundo ya ha recibido la alerta”, señaló a Confirmado.net

Cristina Fernández y otros expresidentes piden “terminar con las proscripciones” en Ecuador

Exmandatarios, parlamentarios y diplomáticos exhortaron a “las autoridades ecuatorianos a terminar con las proscripciones en ese país y respetar las normas nacionales e internacionales que aseguren la vigencia de la democracia efectiva”.

Ex presidentes latinoamericanos encabezados por Cristina Fernández de Kirchner, Luiz Inacio Lula Da Silva (Brasil), Jose Mujica, (Uruguay), Ernesto Samper (Colombia), Evo Morales (Bolivia), y ex cancilleres, como Celso Amorin, Jorge Taiana, David Choquehucanca, Jose Miguel Insulsa, quien además fue secretario general de la OEA, pidieron a través de una nota al Gobierno de Ecuador que “termine con las proscripciones” de candidatos para las elecciones que se celebrarán en ese país en febrero de 2021.



“Expresamos nuestra honda preocupación por las decisiones adoptadas por las autoridades electorales ecuatorianas con el objetivo de proscribir a la agrupación política denominada “Revolución Ciudadana”, en la que participa el ex presidente Rafael Correa, junto a destacados dirigentes políticos ecuatorianos”, se señala en la nota que firma además el presidente del Parlasur, Oscar Laborde.



La nota recuerda que “en los dos últimos años, les fue negada en tres ocasiones la autorización para obtener vida jurídica” a ese espació político y se instó al gobierno de Lenín Moreno a “respetar las normas nacionales e internacionales que aseguren la vigencia de la democracia efectiva” en la nación andina.

El pasado martes 15 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador eliminó del Registro de partidos políticos a “Fuerza Compromiso Social”, la agrupación en la que la Revolución Ciudadana había encontrado un espacio de participación para los comicios del año que viene.



“Esta eliminación se produce después de cuatro años que esa agrupación política fuera aprobada legalmente, después de haber participado en tres procesos electorales y dos días antes del período de inscripción de candidaturas”, sostienen los dirigentes que suscriben la misiva.



También remarcan que Compromiso Social obtuvo dos de las tres prefecturas o gobernaciones de mayor caudal electoral del país.



“Lo más grave es que estas decisiones estatales violan lo expresamente contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA y la propia Constitución de la República de Ecuador”.



Todos esos estatutos “garantizan el derecho a la libre asociación, a la no discriminación y a la participación política de la ciudadanía”.



Revolución Ciudadana logró en los últimos días que otra organización política, denominada “Centro Democrático” les permita un nuevo espacio de participación, con la que inscribirán a sus candidatos en los próximos días.



“Sin embargo, un vocal del CNE ha hecho declaraciones en el sentido de que no aceptarían la inscripción de Centro Democrático alegando preceptos legales inexistentes, lo que devendría en quebrantamiento de la democracia y marginación de millones de ecuatorianos que han expresado su voluntad de apoyar al proyecto político de la Revolución Ciudadana”, se subraya en el texto.



Y por último, los dirigentes exhortan a las autoridades ecuatorianas “a respetar los principios y normas nacionales e internacionales que aseguren la vigencia de la democracia efectiva en el Ecuador”.



El texto también lleva las rúbricas de otros expresidentes como Manuel Zelaya (Honduras ), Alvaro Colom (Guatemala), Tabaré Vázquez (Uruguay), Martín Torrijos (Panamá ), Salvador Sánchez Cerén ( El Salvador ) y Leonel Fernández (República Dominicana ).

Confirmado.net / Fénix Plataforma