Coordinadora por La Paz pide a organismos internacionales intervenir urgente en Ecuador para defender la democracia

La Coordinadora por la Paz, la Soberanía, La Integración y la No Injerencia CPAZ, movimiento de Derechos Humanos pide a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de NNUU, Michelle Bachelet y otros destinatarios que visiten urgentemente Ecuador para constatar las graves violaciones a los derechos humanos y políticos que se dan en el país

“Nos permitimos hacerle llegar como portadora de nuestra preocupación ante graves violaciones a derechos civiles y políticos, que se dan en Ecuador, América del Sur”, señala la carta.

Antecedentes:

Ecuador es uno de los países de América Latina con una Constitución elaborada en el año 2008 y, aprobada masivamente en referendo nacional. Nuestra Carta Magna es garantista del pleno ejercicio de derechos humanos, de la naturaleza, de los pueblos y de las generaciones futuras. No obstante, en los últimos meses, se han suscitado en Ecuador graves violaciones a los derechos políticos de la ciudadanía en general y de personas particulares con roles y funciones de gobernantes, asambleístas, dirigentes/as y activistas sociales, es el caso del ex Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, así como del ex Vicepresidente Jorge Glas, ahora en prisión y de varios Asambleístas, Dirigentes Sociales , Gobernantes Seccionales como Paola Pabón, Prefecta de la Provincia de Pichincha, electa por voto Popular. La situación es muy grave, debido a la falta absoluta de garantías a procesos investigativos justos y apegados a ley, que han forzado al exilio a varios de ellos/as. Se ha usado como argumento persecutorio, denuncias sobre supuestos hechos de corrupción, publicados y difundidos en medios de comunicación, que jamás han sido demostrados, como determina el marco legal vigente en el Ecuador, es decir el debido proceso. Sin embargo, el gobierno de Lenin Moreno cuenta con los recursos para hacerlo y que aseguró pediría asesoría especializada de la ONU, lo que no se habría dado por falta de independencia requerida para estas situaciones.

Se ha procesado judicialmente, con una celeridad extrema, dejando al margen otros procesos, con el único fin de vulnerar derechos humanos, no se dio curso a diferentes recursos presentados, contemplados en el COIP Código Orgánico Integral Penal; situación, jamás acontecida en Ecuador, donde un recurso de última instancia de otro ex presidente Jamil Mahuad, lleva 20 años sin resolverse.

Contextualización de la problemática descrita:

Ecuador tendrá elecciones Presidenciales y de Asambleístas, en febrero del 2021. Todos los analistas concordaban que el ex presidente Rafael Correa lideraba ampliamente las preferencias electorales, con tendencias favorables de crecimiento. Bien que él no podía volver a ser candidato a la Presidencia por contenidos constitucionales, era de conocimiento público que amplios sectores sociales postularon su nombre a la Vicepresidencia. La preferencia electoral se mantenía y crecía ante esta eventualidad. En esa coyuntura nacional, desde la Fiscalía General del Estado, se iniciaron e impulsaron procesos acelerados de investigación lesivos a derecho, según diversas fuentes. Fueron notorias varias denuncias nacionales, internacionales sobre estos hechos como parte del fenómeno social llamado “persecución/guerra legal LAWFARE” usado en otros países contra personas de vinculación política auto denominada como Progresismo. El contundente ejemplo de ello fue la destitución de una Ex presidenta y la detención enjuiciamiento de un presidente, en un mismo país, donde hubo gobiernos de mencionada tendencia progresista. El ex presidente Rafael Correa, en Ecuador acaba de ser proscrito de su derecho a participación política en base a un delito de Influencia Psíquica, inexistente en el Código Integral Penal Ecuatoriano y sin referente alguno en otros países. La razón de ello, según varios analistas: seguía liderando las preferencias electorales.

A lo anterior, debe añadirse interpretaciones y resoluciones dadas en el Consejo Nacional Electoral, contrarias a normativa interna e internacional y de aplicación exclusiva al ex presidente Rafael Correa, a quién se le requirió “presencia física” para la aceptación de su candidatura a la Vicepresidente de la República, para las elecciones 2021. Este requerimiento fue el único que se distanció de los protocolos telemáticos establecidos para prevenir riesgos

derivados de la Pandemia C19. Tampoco hay antecedente internacional por el que se requiera la aceptación “presencial/física” del candidato a la vicepresidencia. El ciudadano Rafael Correa, residente temporal en Europa, estaba en el total y absoluto impedimento de asistir a este acto administrativo electoral y ante ello procedió a delegar con todas las formalidades de ley y derecho, como apoderada a una hermana y asistió personalmente por vía telemática al hecho en el que ante el país aceptó su candidatura.

Los Derechos Violentados:

• Derecho a Participación Política del Ex Presidente Rafael Correa Delgado. Derecho a ser el elegido.

• Derechos de millones de ecuatoriano a votar por el candidato de su preferencia, derecho a elegir libremente.

• Derecho del pueblo ecuatoriano a contar con instituciones que garantice derechos, derecho y justicia.

• Derecho a un proceso justo, con las garantías establecidas en el derecho nacional e internacional.

• Derecho a no ser discriminados.

El Requerimiento:

Ante la gravedad de los hechos descritos y, los riesgos de que se den otros hechos de la misma naturaleza, pedimos a (la Sra. Alta Comisionada de la ONU y otros destinatarios) que visite Ecuador en el marco de su mandato, de manera urgente para tomar conocimiento de la situación, que constate la realidad nacional, elabore un informe y formule recomendaciones que permitan el desarrollo del debido proceso de elecciones 2021 con plenas garantías a los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Tememos una fuerte convulsión social dada la gravedad y naturaleza de estos hechos.

Atentamente,

COORDINADORA POR LA PAZ. LA SOBERANÍA, LA INTEGRACIÓN Y LA NO INJERENCIA CPAZ

