Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica: “El señor Rabascall puede perfectamente reemplazar a Rafael Correa”

Desde hoy se inicia el período de inscripciones de los candidatos a las diferentes dignidades que serán electas en las elecciones generales del próximo 7 de febrero de 2021. El plazo para la inscripción termina el 7 de octubre y de allí en adelante el Consejo Nacional Electoral deberá analizar las candidaturas para habilitarlas o rechazarlas.

Una de las candidaturas con más fuerza electoral es la que representa el progresismo que ya definió su binomio presidencial con Andrés Arauz a la presidencia y Carlos Rabascall a la vicepresidencia de la República, una vez que se proscribió políticamente a Rafael Correa, expresidente de la república.

Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica

El experto electoral que dirige el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y extitular del CNE señaló a Pichincha Universal que el Código de la Democracia en su artículo 104 y el mismo reglamento del CNE permiten que una vez rechazada una lista por incumplimiento de requisitos, la Organización Política afectada tiene plazo para reemplazarlo en un período de dos días.

Reiteró que este es un tema estrictamente político, no se necesita ser académico, no se necesita ser sabio en material legal, el artículo 104 del Código de la Democracia y el mismo reglamento del CNE establece que las Organizaciones Políticas no tendrán inconveniente en reemplazar a su candidato si el organismo electoral rechaza la postulación.

Confirmado.net / Pichincha Universal