Experto Daniel González: “No hay ningún impedimento para inscribir la lista Arauz-Rabascall”. Entrevista

El Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones generales para el próximo 7 de febrero de 2021 pese a que aun no cuenta con el presupuesto asignado y la organización deja muchas dudas. Sobre el tema analizamos con el experto en materia electoral, Daniel González, analista electoral, observador electoral nacional e internacional desde 2002 y que ocupó altos cargos en el organismo del sufragio.

“Me preocupa bastante el desarrollo del proceso electoral, hay demasiadas improvisaciones, la pugna interna que existe a nivel de Consejeros les ha llevado a demorar un sinnúmero de actividades dentro del cronograma electoral.(…) lamentablemente en esta elección únicamente en febrero se aprobó el plan operativo y el cronograma electoral, en lo que corresponde al presupuesto no se lo aprobó cuando debía haberse aprobado en febrero con la debida planificación..”

Intromisión de la Contraloría General del Estado en la función electoral

El Magíster en Derecho, Especialista en Comunicación Política y Gestión de Gobierno considera que sí ha existido interferencia del organismo de control en el proceso electoral. El cuestionado Contralor amenazó a 3 vocales del CNE con su destitución sino proscriben al movimiento Compromiso Social, como en efecto sucedió.

“Las recomendaciones de la Contraloría no pueden retrotraer actos administrativos ya dados, ya válidos, la misma Ley de la Contraloría dice que sus auditorías no podrán desconocer esos derechos adquiridos (…) lamentablemente si hubo una interferencia dentro del proceso que el CNE ni el TCE debieron haberlo permitido..”

No hay impedimento para que se inscriba el binomio Arauz-Rabascall

“Creo que en este momento no es cuestión de inventarnos temas de que procede o no procede incluso antes de tiempo cuando no hay aun inscripción de candidaturas, hoy inicia el período de inscripción, entonces no hay ningún impedimento para que se inscriba la candidatura…”

Daniel Alexander González Pérez, es Abogado, Magíster en Derecho, Especialista en Contratación Publica(e), Especialista en Comunicación Política y Gestión de Gobierno, cursa una Maestría de Derechos Administrativo y Contratación Pública. Analista electoral, observador electoral nacional e internacional desde 2002.

