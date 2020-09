Trabajadores de Ecuador protestan contra medidas económicas del Gobierno

Una marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) de Ecuador recorrió el miércoles el centro de Quito (norte) para protestar por las medidas económicas tomadas por el Ejecutivo en medio de la emergencia del covid-19 y los despidos en los sectores público y privado.

“Este reclamo popular es contra un gobierno indolente que no se conmueve ante las necesidades del pueblo, para decir basta, señor ministro de Trabajo no permita que se siga despidiendo en el sector público y privado miles de ecuatorianos que hoy no tienen un sustento diario digno, por eso decimos basta de corrupción, basta de despidos”, dijo Ángel Sánchez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceols), filial de FUT.

Los manifestantes se congregaron en las inmediaciones de la Caja del Seguro Social, en el centro-norte de la capital Quito.

Cubiertos con mascarillas y portando paraguas para protegerse de la fuerte lluvia que por la tarde cayó en la ciudad, trabajadores, estudiantes universitarios, profesores y jubilados intentaron llegar a la Plaza Grande, en el casco histórico, donde está ubicado el Palacio de Gobierno.

El presidente del FUT, Mesías Tatamuez, resaltó que ni el aguacero pudo contener la manifestación en contra del “gobierno neoliberal” del presidente Lenín Moreno y sus ministros, principalmente contra la titular del ministerio de Gobierno, María Paula Romo, a quien acusó de haber ordenado a la Policía que reprima una protesta de médicos posgradistas realizada el martes.

Este miércoles, un cerco policial impidió que los manifestantes ingresaran a la Plaza Grande, que estaba protegida por vehículos antimotines, alambres de púas y vallas metálicas.

Durante el recorrido se produjeron choques entre los manifestantes y policías que usaron bombas lacrimógenas y cañones de agua para desviar la marcha hacia la céntrica plaza Santo Domingo, a varias cuadras del Palacio de Gobierno.

Una protesta similar se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca (sur), donde los manifestantes se concentraron ante el edificio de la Gobernación, en el centro, portando pancartas con consignas por los derechos laborales y en contra de las políticas económicas del Gobierno.

Con información de Agencia Sputnik / Confirmado.net