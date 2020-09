Donald Trump es acusado de agresión sexual por la exmodelo Amy Dorris

La exmodelo Amy Morris ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de agredirla sexualmente durante el torneo de tenis US Open de 1997, cuando la manoseó y le metió “la lengua hasta la garganta”, según explica en una entrevista publicada este jueves (17.09.2020) por el periódico The Guardian.

El ataque, ocurrido presuntamente el 5 de septiembre de 1997, cuando ella tenía 24 años, la hizo sentirse “enferma” y “violada”, declara al periódico la también actriz, que actualmente reside en Florida (Estados Unidos).

Según Dorris, Trump se le acercó cerca de los baños de su tribuna VIP durante el US Open de tenis en 1997, disputado en Nueva York, y la sujetó tan fuerte que no pudo escapar.

“Me metió la lengua hasta la garganta, yo le empujaba”, dice la víctima, quien añade que después su agresor comenzó a tocarle “el culo, los pechos, la espalda, todo”. Ella intentó frenar el avance de la lengua mordiéndole la suya, y cree que pudo “hacerle daño”. Abogados de Trump niegan acusaciones

The Guardian señala que, a través de sus abogados, el líder republicano, que en noviembre opta a la reelección en su país, ha negado categóricamente haber acosado, abusado o haberse comportado de manera inapropiada con Dorris.

La exmodelo ha aportado por su parte “pruebas” de su versión de los hechos, entre ellas una entrada al torneo de tenis US Open y seis fotos en las que aparece en Nueva York con el magnate inmobiliario, que en esa época tenía 51 años y estaba casado con su segunda esposa, Marla Maples, explica el diario.

The Guardian agrega que el testimonio de Dorris, de 48 años, ha sido además corroborado por varias personas a las que ella contó el suceso.

La antigua modelo, madre de dos hijas gemelas, dice que se planteó hacer pública la agresión en 2016, cuando otras mujeres denunciaron acoso de Trump, pero no lo hizo porque pensó que perjudicaría a su familia. Dorris: “Quiero que vean que no me callé”

Ahora, en cambio, siente que quiere ser “una referencia” para sus niñas, quienes, con casi 13 años, deben saber que “no hay que permitir a nadie hacerte nada que no quieras”.

“Quiero que vean que no me callé, que confronté a alguien que hizo algo que era inaceptable”, afirma Dorris, que conoció a Donald Trump a través de su novio de entonces, Jason Binn, fundador de varias revistas y marcas de lujo. Múltiples acusaciones

El presidente estadounidense ha sido acusado de agresión o acoso sexual por más de una decena de mujeres, entre ellas una editorialista, E. Jean Carroll, que lo acusa de haberla violado a mediados de los años 90.

Trump niega todas esas acusaciones. En el caso de E. Jean Carroll, desmintió su denuncia alegando que no era “su tipo de mujer”.

Justo antes de las elecciones de 2016, se publicó un vídeo de 2005 del exmagnate inmobiliario en el que se jactaba de poder atrapar a las mujeres por sus genitales gracias a su notoriedad. FEW (EFE, AFP)

Con información de Deutsche Welle / Confirmado.net