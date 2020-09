Zverev tras final de US Open: “Voy a ganar un Grand Slam algún día”

El número uno del tenis alemán, Alexander Zverev, estuvo muy cerca de hacerse con su primer título de Grand Slam en un emocionante partido que el austriaco Dominic Thiem logró definir a su favor por 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (8-6) tras cuatro horas de intenso juego en la final del Abierto de Estados Unidos.

En la conferencia de prensa posterior, Zverev analizó su derrota frente a periodistas de dpa:

Pregunta: ¿Puede decir en qué momento cambió el partido?

Respuesta: Liderar una final de Grand Slam con 2-0 y un break y luego perder no es fácil. El partido cambió cuando me sacó el servicio por primera vez en el tercer set. Entonces él empezó a jugar mucho mejor y yo empecé a jugar mucho peor. Pero aún después de eso, todavía tuve numerosas oportunidades.

Pregunta: Dominic Thiem habló de la presión que sentía. ¿Qué pensó usted cuando iba ganando los dos primeros sets?

Respuesta: Estuve muy cerca de ser campeón del Grand Slam. Estuve a apenas unos puntos. Lo que más me molesta no es el tercer set, sino el quinto. Tuve muchas oportunidades en el quinto set y no las aproveché. Pero tengo 23 años, no creo que haya sido mi última oportunidad. Creo que voy a ganar un Grand Slam algún día.

Pregunta: Por muy decepcionante que sea el resultado ahora, ¿puede rescatar algo positivo y mirar hacia adelante?

Respuesta: Esta pregunta podré responderla en dos o tres días.

Pregunta: Dominic Thiem también dijo que estuvo increíblemente nervioso. ¿Podría describir cómo se sintió usted?

Respuesta: Por supuesto que yo también estaba nervioso, pero tenía mis nervios bajo control. Al final ya no, por desgracia, pero son cosas que suceden. Estoy convencido de que esta no fue mi última final de Grand Slam y tendré la oportunidad de hacerlo mejor.

Pregunta: ¿Cuál cree que fue el factor decisivo al final?

Respuesta: Aún no lo sé. Estuve a unos pocos puntos de ganar, eso es muy duro, pero tengo que superarlo. Hablar mucho sobre ello no mejorará las cosas.

Pregunta: Dominic Thiem sufrió calambres al final. ¿Qué tan difícil fue el partido de cuatro horas en el aspecto físico?

Respuesta: Fue muy, muy duro. Casi cada punto fue un largo ir y venir de la pelota. Se puede decir que los nervios jugaron un gran papel. Al final tuve calambres en la pantorrilla izquierda y no pude moverme del todo en el saque. Fue un partido muy intenso para los dos, al final solo quieres ganar, como sea. Dominic se merecía este título, probablemente un poco más que yo. Por eso es justo que haya ganado.

Pregunta: ¿Ha tenido ya contacto con su familia? ¿Y vuela ahora directamente a casa (Alemania)?

Respuesta: Sí, volaré a casa mañana. No he hablado con ellos todavía porque todavía tengo el móvil apagado. No quería leer todos esos mensajes de “lo siento”. Pero, por supuesto, hablaré con mi familia. ¿Qué puedo hacer? No puedo esconderme.

Más de un millón de aficionados de tenis siguieron en Alemania a su favorito Zverev por Eurosport, a pesar de que el torneo en la ciudad de Nueva York duró para los alemanes hasta las 2.15 horas de la madrugada.

Con información de Agencia DPA / Confirmado.net