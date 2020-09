Correa: “82% del pueblo ecuatoriano considera que la sentencia es injusta, express y una farsa”

El expresidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado se refirió a la sentencia de casación emitida hace pocos días por el Tribunal en el caso Sobornos. Señaló que el pueblo ecuatoriano tiene que esta sentencia express fue tan solo una charada para impedir su participación en el proceso electoral.

“La mayoría del pueblo ecuatoriano rechaza esta sentencia, un 82% considera esa sentencia injusta y entienden que esa sentencia express fue tan solo una charada, una farsa para impedirme participar en las elecciones”, señaló en entrevista con el programa Un Café con JJ.

Admitió que la sentencia no ha afectado su vida, su trabajo porque lo realiza en casa por la limitación de movimiento y circulación que ya estaba determinado por la pandemia.

“Lo que sucede es que debo gastar mas plata porque habrá un pedido ante Interpol, ante el gobierno de Belgica y debo pagar mas abogados para defenderme para informar a Interpol, lo que quieren quebrarnos moralmente, económicamente”.

En la papeleta sin Correa .. o con Correa

Correa señaló que Ecuador enfrenta una dictadura , en donde la clase política está esperando que el progresismo cometa un error para descalificarlos e impedir su participación en las elecciones de febrero de 2021.

“Ellos quieren ganar por descarte por no presentación, quieren poner a Lasso a la fuerza, es el candidato oficialista y sino es Lasso es Yaku Pérez que también ha estado colaborando con el gobierno y muestra de ello es el apoyo incondicional en la Asamblea Nacional.

Según el exmandatario este juicio y sentencia no resistirá el juicio de la historia, el juicio a corto plazo.

“Condenan a un expresidente al que no le encontró pruebas de sobornos y cómo no existen lo acusan y condenan por influjo psíquico, esto es el hazme reír en todo el mundo, no conozco un abogado serio penalista que defienda este mamotreto”.

Adelantó que el 20 a más tardar el 20 de septiembre se incribirá el binomio con Andrés Arauz a la presidencia, el acompañante saldrá de Carlos Rabascal, Pierina Correa, María José de Luca, María Elsa Viteri, entre otros”

Confirmado.net / Un Café con JJ.