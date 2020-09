Según Rafael Correa, Pamela Martínez confesó a su abogado que Fiscal Salazar le obligó a redactar el cuaderno

Una gravísima denuncia de fraude procesal en el denominado Caso “Sobornos” hizo el expresidente Rafael Correa la mañana de este miércoles en una entrevista concedida a radio Pichincha Universal.

Reveló que la principal testigo del denominado Caso Sobornos 2012 – 2016, Pamela Martínez comentó a uno de sus abogados que la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, la obligó a escribir el cuaderno con los supuestos sobornos. Adicionalmente le habría solicitado apoyo para lograr un asilo diplomático.

“A Pamela Martínez le incumplieron el acuerdo le habrían ofrecido 6 o 9 meses y le ponen 36 meses, tenía que irse 30 meses más presa, estaba desesperada esta señora y contactó a mi abogado para decir que ustedes me pueden ayudar a conseguir asilo y yo digo la verdad.

Cuál era esa verdad? .. Que la propia Diana Salazar le obligó a hacer el cuaderno para inventarse pruebas contra nosotros y fingieron el allanamiento a su domicilio donde supuestamente se encontró el cuaderno.

Mi abogado le dijo pero porqué mentiste tanto, porque enlodaste tanto, tu sabes que el presidente es honrado, (ella dijo) es que no te imaginas que me iban a hacer firmar y entre lo que dice es que ella no aceptó que le siembren en su computador los archivos y por eso es que le pusieron 36 meses, mientras que Laura Terán si aceptó y le aceptaron la casación y la pusieron como cómplice nada más.

Qué hace esta señora .. va a negociar nuevamente con los jueces y la Fiscal y le dice .. yo voy a hacer lo mismo que hizo Chicaiza, les tumbo el caso si me quieren meter 36 meses presa .. es la única a la que le aceptan la casación y le ponen 9 meses.

Pamela Martínez la única corrupta en toda esta trama porque ella sí recibió plata de Odebrecht ya estuvo la mayor parte que pasó presa en una casa de lujo como testigo protegida, ahora va a pasar los 3 meses más de cárcel y se acabó y le aseguro que va a pasar en otra casa de lujo porque se vendió: si ustedes no me rebajan la pena yo digo la verdad y se derrumba el caso como lo ha hecho Raúl Chicaiza..”

Confirmado.net / Pichincha Universal